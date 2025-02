Grans pedres enmig del camí

Una de les notícies dels últims dies és que els propietaris de les finques de la costa de Cala d’Hort, davant es Vedrà, han tancat els camins i les vores de les finques amb grans pedres per evitar el pas i l’aparcament de cotxes. S’ha de ser molt innocent per trobar-ho sorprenent. Fa anys i anys que aquella zona viu cada tarda de cada estiu, mesos i mesos, una afluència incontrolada de gent. Cada estiu hi ha un col·lapse diari de cotxes i persones que hi van a veure la posta de sol i fer-se fotos. Si algun estudiant vol fer un treball de recerca sobre com no s’ha de gestionar un espai natural trobarà molt material, les hemeroteques tenen pàgines i pàgines d’informació. Un conte de l’enfadós.

Ara els veïns i propietaris han pres la iniciativa i han posat pedres enmig del camí. També haurien pogut fer-ho abans. Aquestes pedres són un fet i una metàfora. El fet és que a Cala d’Hort hi ha una fallida de les administracions. Una fallida clamorosa i reiterada que ve de lluny. Una fallida provocada per una mala, o inexistent, gestió d’un espai públic, per a més inri un parc natural amb valors patrimonials —naturals i històrics— protegits, però no gestionats. En lloc de gestió hi ha la ineficàcia i el passotisme dia a dia, des de fa molts anys, en la gestió del territori en general i dels espais naturals en particular. I tornem-ho a dir, no és un problema nou. Fa anys que les administracions “estan estudiant solucions”. No seré jo qui m’oposi a estudiar però, per a segons quines, feines s’ha de venir amb la lliçó apresa, i si no, no ficar-s’hi.

Els propietaris actuen per mirar d’eliminar o reduir les afectacions sobre la seua vida, quan estan cansats de no poden arribar a ca seua o de veure les seues propietats envaïdes i fetes malbé. Ho fan ara, però s’hauria pogut fer abans. Però això no és tot, perquè hi ha una col·lecció de fets que afecten als poders públics més enllà dels drets i els interessos dels veïns i propietaris. Primer, com dèiem abans, conservació, gestió i promoció de l’espai natural i dels valors que justifiquen la seua protecció. Segon, aquella costa és un lloc perillós, en la que s’hi han mort nou persones els últims anys, estimbats cingles avall. Tercer, el risc d’incendis forestals. Finalment, el descontrol amb les activitats econòmiques, lucratives —mojitos, altres substàncies líquides, sòlides o gasoses, música i ball, exercicis de relaxació i respiració profunda per activar el karma i invocar les xacres, recollida d’energia tel·lúrica, casaments, etc.— que es practiquen allà.

Val a dir que tot això no és un invent de Cala d’Hort. Cala d’Hort és un cas paradigmàtic de lloc increïble que s’ha escapat de les mans de tothom, però el món és ple de llocs on es troba molta gent per veure un determinat paisatge, la posta de sol o el que sigui. Aquests llocs s’han de gestionar i això és funció de les administracions públiques. Gestionar vol dir ordenar el trànsit de cotxes i persones, i això correspon a les administracions, unes amb competències sobre uns àmbits, altres sobre altres àmbits, etc. Les administracions s’han de coordinar i actuar, però sembla que es van passant la pilota mentre estudien i així justifiquen la seua inacció. Tampoc és una excepció que l’espai protegit estigui format, totalment o parcialment, per finques privades. Això només afegeix condicionants i matisos a la gestió.

Als parcs naturals i altres espais protegits o monuments és habitual no poder-hi circular o estacionar en vehicle privat i haver-hi d’arribar a peu o amb llançadores des de pàrquings exteriors. Sense anar més lluny, l’accés de cotxes a ses Illetes a Formentera està regulat, s’ha de pagar i hi ha una limitació d’accés. De fet hi ha una limitació d’accés en cotxe a l’illa de Formentera. L’accés al far del Cap de Barbaria, on cada dia també s’hi ajunta molta gent a veure la posta de sol, està regulat. A Sant Antoni, l’accés a Cala Salada està regulat. No hi ha prou espai en aquest article per llistar la quantitat de parcs, platges o monuments amb restriccions d’accés. No fa falta inventar l’aigua calenta ni estudiar molt, fa falta tenir sentit comú, coneixements bàsics i voluntat política de solucionar problemes.

Cala d’Hort no és tampoc l’excepció d’espai natural mal (o nul·lament) gestionat. El Parc Natural de ses Salines és un altre exemple de congestió amb activitats mal regulades des de fa molt temps. O a la mar, dins el parc natural, la zona de ses Illetes, on la congestió no és de cotxes sinó de vaixells.

Deia al principi que les grans pedres enmig del camí em semblen un fet i una metàfora. Els fets ja els hem resumit. La metàfora és que quan no hi ha una gestió adequada, continuada i neta, de les coses públiques, aleshores un dia apareixen grans pedres enmig del camí. Quan no hi ha una cura i cirurgia precisa i delicada a temps, es corre el risc de que el membre es gangreni i s’hagi d’amputar. I això val per a Cala d’Hort i per a tantes i tantes altres coses.

