Adiós, lagartijas

Recuerdo cuando vine a Ibiza por primera vez. Era el año 2013. Había escuchado de las mil y una maravillas de esta isla y de lo bonita que era. En aquel momento, me enamoró. Los paisajes, la naturaleza, el cielo ‘azul Ibiza’ y, cómo no, sus lagartijas. Esas que estaban en los pareos, en las tazas y llaveros que la gente compraba como souvenir, también estaban por todos lados.

Me sorprendió ver la cantidad que había. De diferentes colores y tamaños. Cruzaba en aquel entonces ses Feixes después de dejar el coche en el aparcamiento disuasorio y ellas cruzaban por delante de mí. Rápidas, pero sin ningún temor. Dejándose fotografiar. También aparecían por sorpresa cuando preparábamos un pícnic y estábamos comiendo en alguno de los embarcaderos típicos de la isla.

Han pasado 12 años. Por aquel entonces, mi ibicenco, que me hablaba de unas sargantanas de color lila que solía haber en la casa de sus abuelos en Santa Eulària, ya me contaba que las serpientes se las estaban comiendo y que eso que a mí me sorprendía, nada tenía que ver con lo que se podía ver hacía años.

¿Cómo es posible que entonces no se hiciera nada hasta hace apenas cuatro o cinco años? En una década, la población de sargantanas se ha reducido a la mitad. La de serpientes, no me imagino cuánto habrá crecido.

Ahora son las serpientes las que están por todos lados. Las que se te cruzan en un paseo por el campo, se meten en las casas y nadan en el mar. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi alguna sargantana cruzarse en mi camino o venir a compartir mi pícnic.

La creación de plataformas como ‘Sargantanes o serps’ da muestra del interés de la ciudadanía por intentar revertir esta situación. Sin embargo, no es de recibo que todavía no haya un control efectivo de los árboles que vienen de fuera. El único animal endémico de estas islas está desapareciendo. ¿Quién asumirá esa culpa y todo lo que ello conlleva?

Suscríbete para seguir leyendo