¿Cuántos trabajadores sin casa son tolerables?

Acaba febrero, el mes en que tradicionalmente los temporeros se afanaban por reservar alojamiento para la temporada (cuando la angustia por una vivienda todavía sabía de temporadas), y las instituciones siguen con la política del avestruz. O del postureo. El Consell firma un «histórico» acuerdo con Airbnb por el que la plataforma continuará ofreciendo pisos turísticos ilegales en Ibiza (ya que no piensa pedir la licencia a sus ‘anfitriones’), pero los retirará cuando los pillen (o sea, tengan ya expediente de infracción). El sueño de cualquier ‘chorizo’ (con todos los respetos y salvedades). Me lucraré con algo prohibido hasta que nos cacen, y sin consecuencias. Eso sí, es muy loable que el gigante de las casas son para los turistas se haya comprometido a retirar los anuncios de ‘campers’ y de chabolas que dan vergüenza, pero que el mercado no se inquiete: estos cuchitriles ya han encontrado refugio en las redes sociales. Ahora falta otro «histórico» acuerdo con Facebook, Instagram y compañía.

También han anunciado «batidas» contra caravanas, furgonetas... o cualquier chatarra que se use para pernoctar, y comparto su ‘cruzada’. Es indigno que el socorrista, que el maestro sustituto, que la enfermera, el operario, el conductor, la camarera... tengan que dormir en su coche. Para vivir en esas condiciones, mejor que no vengan y suframos las consecuencias.

Y no son menos indignos los ‘pisos patera’, los sofás en alquiler, las habitaciones forradas de literas y con familias hacinadas... Pero de ellos no se habla porque la miseria que no se ve no importa. Importan los asentamientos chabolistas, que tan mala imagen dan. En Ibiza no queremos furgones, ni tiendas de campaña, ni feas chabolas. Las personas que se refugiaban allí que se busquen un banco en la calle. Y lo mismo para los que vengan este verano al llamado de la economía de la isla y no les dé para los desorbitados alquileres. O para los residentes que serán expulsados de su hogar para meter a alguien que pague más.

¿Cuántos trabajadores sin casa son tolerables? En mi opinión, ninguno, pero la solución no es perseguirlos. La miseria no desaparece metiéndola debajo de la alfombra. Y la gran política hoy en Ibiza frente al drama de la vivienda es invisibilizar a sus víctimas.

