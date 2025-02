Junts, el partido queno quiere gobernar

A punto de cerrar el congreso del partido, Oriol Junqueras explica cuáles son sus condiciones para mantener el apoyo a los socialistas con los que, desde su punto de vista, necesita que se genere mayor confianza y que se visibilice mejor su aportación, demasiadas veces ofuscada por los fuegos artificiales de Carles Puigdemont que concitan todos los focos, especialmente los de la prensa antisanchista. Junqueras exige que el Gobierno de España condone el 20% de la deuda de la Generalitat con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) la próxima semana, como paso previo para reabrir la negociación de los Presupuestos. Exhibiendo el pragmatismo que caracteriza a Esquerra desde que abandonó el unilateralismo en diciembre de 2017, el presidente de los republicanos también se abre a aceptar que la nueva empresa que gestione Rodalies sea en un primer momento una filial de Renfe, para garantizar la paz sindical en el proceso. Gradualismo basado en la sensibilidad con los sindicatos, esta es la fórmula del proyecto de Junqueras.

El paso el frente de Esquerra coincide en el tiempo con otra espantada de Junts, que cae una y otra vez en la irrelevancia autoinfligida, al desistir de arrebatar la alcaldía de Ripoll a la ultra Sílvia Orriols. Una vez más, los de Puigdemont pierden su pátina de partido de gobierno y caen en el esteticismo del postureo en las redes sociales, atemorizados por las fanfarronadas de Orriols al más puro estilo Trump. Junts salió del Gobierno de Aragonès, no consolidó el poder municipal que le otorgaron las urnas en 2023 en casos como el de Barcelona, ni se planteó participar en la gobernabilidad de Catalunya tras la victoria de Illa, ahora renuncia a Ripoll... Se está convirtiendo en un partido asustadizo que, para no perder el patrimonio que supuestamente acumuló en 2017, va languideciendo y perdiendo cuadros al no tener poder real y limitarse a exhibir sus siete diputados en Madrid. Por ese hueco pretende colarse Junqueras.

Suscríbete para seguir leyendo