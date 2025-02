¿Cuándo se nos fue Ibiza de las manos?

Creo que, en los denominados países desarrollados, cuesta encontrar otro lugar donde el liberalismo a ultranza prolifere a todos los niveles, prácticamente sin frenos ni cortapisas, como viene ocurriendo en Ibiza desde hace décadas. En la isla lo primero que se impone es el negocio puro y duro, y las escasas medidas que toman las administraciones para tratar de paliar los efectos de las barbaridades que se perpetran suelen quedar en papel mojado. La razón, en esencia, es que se limitan a un puñado de leyes y ordenanzas que acaban incumpliéndose sistemáticamente sin que nadie controle a la jauría de avariciosos y piratas que se dedican a ordeñar la isla, haciendo y deshaciendo a su antojo sin que el bien común intervenga en la ecuación.

Si hablamos de macroeconomía insular, el ejemplo más contundente lo tenemos en el urbanismo, donde se han cometido toda clase de tropelías, autorizando a constructoras y hoteleras proyectos inverosímiles en torrentes, montes, acantilados y arenales –y no sólo en la prehistoria turística, sino también ya entrado el siglo XXI–, para que luego a un payés que reforma su casa o trata de construir una garita para que su hijo pueda vivir sin tener que pagar una burrada de alquiler se le caiga el pelo.

Los agravios comparativos son tan desmesurados y abracadabrantes, que la desconexión de los ibicencos con las instituciones que deberían velar por sus derechos y por un mínimo de equilibrio insular es cada vez más dramática e irreversible. Ahora que sufrimos la crisis más grave de vivienda de nuestra historia, sólo pueden edificar los especuladores. Son los únicos que disponen de suficiente caudal financiero y apoyo logístico y jurídico como para sortear esta maraña burocrática en la que quedan atrapados los oriundos durante lustros y décadas.

Si nos atenemos a cuestiones más mundanas y sencillas, ahí tenemos el caso de las serpientes, cuya plaga constituye una metáfora extraordinariamente ilustrativa de la dejadez consustancial a nuestras instituciones. En cinco años, según anticipan los expertos, los ofidios dejaran la isla sin lagartijas. Y mientras tanto, no hay una sola administración que controle la llegada de árboles ornamentales –como olivos y algarrobos– fuera del plazo permitido por la legislación vigente, de forma que seguimos importando huevos y ofidios en hibernación. El problema, lejos de resolverse, se multiplica y cuando la situación se denuncia a través de una investigación periodística, los responsables echan balones fuera y nadie se hace cargo. La coyuntura, por pura dejadez y nula visión de futuro, ha alcanzado tales proporciones que en Ibiza las culebras establecen récords mundiales de tamaño –y no es ninguna exageración– por la orgía de lagartijas y porque aquí no hay depredadores que se lo impidan.

La misma regla de tres podemos aplicar a un montón de cuestiones que nunca se han resuelto por falta de interés o, pensando mal, justamente por todo lo contrario, pero en la dirección opuesta. Se nos han ido de las manos las fiestas en villas, los taxis pirata, la reconversión de chiringuitos en salas de fiestas encubiertas, la transformación de residencias para la población y los trabajadores de temporada en apartamentos turísticos, ya sean legales o ilegales, la saturación publicitaria mediante vallas, carteles y toda clase de soportes que ensucian nuestros paisajes, el despilfarro de agua, el deficiente estado de las infraestructuras sanitarias…

Y también cuestiones todavía más incomprensibles, como el tráfico de drogas, que, desde hace décadas, ha convertido la isla en un laboratorio de pruebas a escala mundial y en un desparrame permanente con graves consecuencias sociales, sanitarias y turísticas, excepto para esos segmentos de la economía que se benefician de ello y que conforman tanto empresas legales como conglomerados en la sombra.

Que los ibicencos seamos conformistas y callemos hasta que ya es tarde no significa que estemos ciegos y sordos. En una isla tan pequeña, si se hubiese querido acabar con ciertos problemas, se habría logrado de manera definitiva. Sin embargo, con esta actitud indolente, las situaciones se descontrolan y enquistan, hasta que ya no tienen remedio.

¿Qué decir también de los amarres ilegales en las calas, los botellones en las puestas de sol, los party boats, las infraviviendas que se alquilan a precio de mansiones, etcétera?

Si alguien se pregunta cuándo se nos fue Ibiza de las manos, la respuesta es muy sencilla: desde el primer día. Nunca se ha atajado un solo problema relevante de manera definitiva y, cuando se ha intentado, sus promotores han encontrado vías alternativas para lograr idéntico objetivo. Tenemos alergia a regular, vigilar y establecer prioridades en base al bien común. Sólo se lleva a término cuando no queda más remedio y los problemas ya son irresolubles. Y como resultado, tenemos el porcentaje de buscavidas, espabilados y sinvergüenzas más elevado que en ningún otro lugar del país.

Suscríbete para seguir leyendo