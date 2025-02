La crisi dels residus

La gestió dels residus a Ibiza ha arribat a un punt crític. Després de sis anys de promeses incomplides i declaracions poc concretes i vagues, evitant comprometre’s amb una resposta clara sobre la situació, la realitat és que l’abocador de Ca na Putxa està arribant al límit de la seua capacitat i encara no s’ha posat en marxa cap solució viable per garantir-ne una gestió sostenible.

El Consell Insular d’Ibiza, liderat pel Sr. Vicent Marí, ha mostrat una absoluta falta de planificació i transparència. Durant anys ha evitat prendre decisions estratègiques i ha jugat amb el temps sense aportar estudis o dades tècniques i jurídiques actualitzades que avalin les diferents propostes. Ara, enfrontats a la imminent saturació de l’abocador prevista per a 2028, les opcions sobre la taula arriben tard i sense el rigor tècnic necessari.

Recentment, el Sr. Vicent Marí ha parlat de la possibilitat de traslladar residus a Mallorca, però la realitat és que no hi ha cap acord concret per traslladar els residus de les Pitiusas a la planta incineradora de Son Reus. La improvisació i el ridícul que ha fet el Consell Insular d’Ibiza, de vorer com el Consell Insular de Mallorca el desmentia públicament, deixa en evidència la nefasta gestió d’aquesta crisi per part del Sr. Vicent Marí. Mentrestant, la presidenta autonòmica, Sra. Marga Prohens, es limita a recordar que la gestió de residus és una competència insular.

Si aquesta era una opció real, traslladar els residus a Mallorca, per què no s’ha treballat abans en aquesta via? Què ha estat fent el Sr. Vicent Marí durant sis anys? Aquesta falta de previsió és el que ha dut la nostra illa a una situació tan delicada. La postura del Sr. Vicent Marí respecte a la solució més coherent, el trasllat de residus a Mallorca, arriba tard i ve forçada per la seua inacció, fet que ha convertit aquesta opció, no en la seua decisió desitjada, sinó en l’única possible el dia d’avui.

Mentrestant, el Consell d’Ibiza anuncia un procés de participació ciutadana que, en realitat, pareix més una estratègia de distracció que una veritable voluntat de trobar solucions efectives. Ara mateix, no hi ha cap alternativa que no impliqui traslladar residus fora de l’illa per al seu tractament, i qualsevol altra opció plantejada sense fonaments tècnics només serveix per perdre temps sense resoldre el problema.

Aquesta falta d’actuació i falta de transparència del Consell Insular del Sr. Vicent Marí és molt preocupant. Temem que darrere d’aquest suposat procés participatiu i de l’actual proposta de traslladar els residus de les Pitiusas a la planta incineradora de Son Reus, ni treballada ni acordada amb el Consell de Mallorca, s’amaga la veritable intenció del Partit Popular de buscar el moment i l’argument que li permeti imposar la construcció d’una incineradora a Ibiza, una decisió que el PP estaria retardant únicament per càlculs electorals.

El Partit Socialista ha defensat des del primer moment la necessitat de trobar la millor alternativa, oposant-se fermament a la construcció d’una incineradora a Ibiza. Una infraestructura d’aquest tipus tendria costos econòmics (200 milions d’euros), socials, mediambientals i tècnics insostenibles per a la nostra illa.

Abans de les eleccions del 2023, el PSOE ja va liderar una campanya en contra de la construcció d’una incineradora a Ibiza, precisament perquè les dades demostraven que no era una solució viable. Davant la disjuntiva actual -ampliació de l’abocador, obertura d’un de nou, construcció d’una incineradora o trasllat de residus-, el PSOE ha defensat sempre que la menys perjudicial és el trasllat de residus a fora de l’illa.

Tot el contrari del que havien fet fins ara els dirigents del Partit Popular, que es passaven el dia parlant de les bondats de les plantes de «valorització», com les anomenava l’exconseller insular de Medi Ambient i ara alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Sr. Vicent Roig, o l’alcaldessa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, qui en el Ple del 30 de març 2023 va votar en contra de la moció del PSOE que proposava «total rebuig a la construcció d’una planta incineradora de residus a l’illa d’Ibiza», mentre ara es posa a córrer per demanar que no es faci una planta a Ca na Putxa.

A part de tot això, des del PSOE volem diferenciar entre estar en contra d’una incineradora a Ibiza i estar en contra de la incineració com a mecanisme d’eliminació dels residus que no es poden reutilitzar. Per aquesta raó deim que, en primer lloc, s’han de redoblar esforços en la reducció, recuperació i reciclatge, és a dir, avançar cap al residu zero, deixant en una mínima expressió els fems que s’haurien de tractar fora de la nostra illa en una planta adequada i que aquí no tenim. Però ni en això ha avançat el Consell Insular durant els sis anys que duim de govern del Partit Popular.

La crisi dels residus és una de les paperetes i herències més greus que ens deixarà la paràlisi de les dos legislatures del Sr. Vicent Marí al capdavant del Consell Insular. Des del PSOE li insistim que no es pot continuar ajornant una decisió tan crucial per a Ibiza. Exigim al Sr. Vicent Marí i el seu equip que deixin de jugar amb el futur de la nostra illa. El temps s’esgota i el col·lapse de Ca na Putxa s’aproxima inexorablement.

