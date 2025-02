‘Anem al cine’, propostes

Propostes o noves idees i aportacions al cicle ‘Anem al Cine’ que des del 98 del segle passat amenitza i dinamitza sense dubtes la cartellera cinematogràfica a Vila. Vila i el seu entorn. Una amb probabilitat i la principal consisteix a augmentar com abans -doble sessió- al ‘Anem...’, a les vuit i a les deu. Cert que un temps la cosa funcionava de forma diferent, dos dies i quatre projeccions. Però això era abans quan la gent, quasi tota la gent, de formes i maneres freqüents acudia als cinemes. Aquella època que podríem qualificar d’or avui per avui és somiar truites o fer volar coloms cap a l’infinit. La realitat és la realitat, així de simple. Cal no complicar-se la vida. La gent a l’hora de l’oci i de la diversió ha trobat, ha triat altres camins més enllà del cinema. No és el meu cas, la fidelitat al setè art es manté ferma i sòlida des de fa més de seixanta anys. D’aquella molt llunyana data quan vaig veure per primera vegada ‘La diligencia’, ‘Siete novias para siete hermanos’ o ‘Escuela de Sirenas’ a ‘Playgirl’ han passat els anys i molt -però a Ibiza no- ha plogut. Noves tendències i direccions probables expliquen les coses. Però una solitària projecció sembla poc. L’illa ha canviat, de vegada a millor i les ofertes culturals de tota mena, musicals, teatrals, exposicions, xerrades i conferències, gloriosament han proliferat,

que no tot a la ‘nova’ Ibiza és negatiu malgrat el que es pugui pensar. Ibiza és una merda com diria algun estúpid?, sí. Sí, però menys. Aquesta evolució, aquest canvi motiva que les sales de cinema no poden gaudir de l’esplendor i la glòria antigues i amagades als arxius de la història. Total, dos sessions i tan contents. Penso que no és demanar massa. I si és així demano disculpes.

