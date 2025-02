Quienquiera que repase nuestra historia reciente comprobará, tal vez con sorpresa, que los principales problemas que ha tenido la isla, muchos de ellos enquistados, -salvando meritorias pero contadas excepciones-, nos los han solventado desde fuera. Incluso en el conocimiento de lo propio, identidad, patrimonio y en valorar lo que tenemos, hemos tenido aportaciones foráneas de arquitectos, escritores, pintores, fotógrafos, poetas, etc, que han sido determinantes. La lista podría empezar por el Archiduque y sería tan larga que aquí no cabe. Y la cosa viene de lejos. Si en el mundo antiguo fueron los fenicios quienes nos pusieron en el mapa, en los tiempos modernos, por increíble que parezca, fueron los hippies quienes crearon una determinada imagen de la isla y un efecto/llamada que todavía funciona. El problema es que seguimos en las mismas. Me pregunto si en lo ir ahora con la M a otra parte -M de mierda no de música-, no será otra forma rápida y cómoda de sacudirnos las moscas. Es cierto que la incineradora de Son Reus puede ser una alternativa, el problema es que ahora tal vez es la única alternativa. Pero ¿nos preguntamos por qué?

Hemos dejado que el tiempo corra sin hacer nada y la solución ahora no está en nuestras manos. Algo no cuadra. La mierda es nuestra y no parece de recibo que, de buena gana, carguen con ella otros. Ignorando mil avisos, hemos seguido con la estrategia acostumbrada, cortoplacismo, imprevisión, ineptitud y parches. Y ahora pasa lo que pasa. La solución inmediata puede ser Son Reus. Cierto. Pero ¿qué sucederá si otro equipo de gobierno, más adelante, nos manda con la M a otra parte? Como decía hace unos días en estos papeles Esteban Morelle, que algo sabe del asunto, el problema que tenemos es estructural. No tenemos políticas efectivas y severas, contundentes, de reducción, reutilización y reciclaje. La economía circular nos suena a chino mandarín. Lo nuestro es salir del paso. Ca na Putxa fue una aberración desde el minuto cero y ahora pueden pasar dos cosas, que Mallorca nos dé con la puerta en las narices y tengamos vertedero con apaños por los siglos de los siglos amén; o que nuestros vecinos acepten el ‘regalito’ y nos olvidemos del tema, lo que será una irresponsabilidad de manual. La solución a largo plazo debe ser nuestra. En fin. Ya no sé si tenemos lo que merecemos o lo que no nos merecemos. Estoy hecho un lío.

