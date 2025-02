Del libro Viajeros contemporáneos, del escritor ibicenco Vicente Valero, extraigo el siguiente párrafo: «Si tuviéramos que dar una fecha exacta a los comienzos del mito de Ibiza, sin duda deberíamos escoger el año 1933. Nunca anteriormente a esta fecha la afluencia de viajeros y turistas había sido relevante. Tampoco antes de 1933 la prensa extranjera había dedicado páginas enteras a describir la isla como un destino singular y atractivo. Es el año de la llegada de los primeros exiliados alemanes. Pintores y escritores forman una colonia cosmopolita y diversa: crean un ambiente propicio para el trabajo artístico, un ambiente que muy pronto será conocido internacionalmente».

Nostalgia de Ibiza

Paradójicamente, el pasado jueves 13 de febrero, en el Centro Cultural de Jesús, un grupo de alemanes presentó su documental ‘Mythos Ibiza’ (Mito Ibiza), en el que precisamente se aborda la aparente posibilidad de que dicho mito se pierda si seguimos malvendiendo la isla.

Katja Müller, dueña de la revista en lengua alemana Ibiza Live Report, organizó el evento, con el lema; Viva la cultura de los recuerdos, que contó con la participación de más de 250 invitados y, por supuesto, de los protagonistas que dan voz al documental. Entre ellos: Carlos Martorell, relaciones públicas; Christina Bechtold, viuda del artista Erwin Bechtold; Juan Suárez, periodista y escritor; Fanny Tur, del Arxiu Històric d'Eivissa; Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza; Ulises Braun, relaciones públicas VIP; los diseñadores de moda Adlib Tony Bonet, Luis Ferrer, Antonia y Lali Riera; Juanito Juan Marí, dueño de Las Dalias; Vicent Marí, propietario del Bar Anita de Sant Carles; Barbara Ghelfi, manager del Hotel Montesol; y Francisco Ferrer, embajador del Grupo Pacha.

El documental, de 45 minutos de duración, ha sido producido por Autentic Studios para el canal franco-alemán ARTE y está dirigido por Fabian Wolf.

A las 20.15 (hora local), el canal ARTE emitió la película en varios países de habla alemana. En paralelo, Pablo Sinestres, a modo de capitán y con los 250 pasajeros ya a bordo, dio play a la cinta, convirtiendo la sala de proyecciones del Centro Cultural de Jesús en una suerte de máquina del tiempo.

Durante esos 45 minutos de viaje audiovisual, se resume la historia del último siglo de Ibiza, desde la creación del mito señalado por Valero en 1933 hasta la actualidad. Al finalizar, queda en el aire una sensación de vértigo.

Carlos Martorell explica en el documental la evolución de la isla con una confesión muy acertada: «En los años 60 conocí a una chica muy guapa, simpática, muy sexy… Se llamaba Ibiza. Me casé con ella y he vivido con ella muchos años. Ahora tiene 85 años: está gorda, arrugada, un poco borracha, sale de noche y a veces no vuelve… Pero es mi mujer, y la sigo queriendo».

El público respondió con un aplauso unánime.

Al finalizar la proyección, Katja reunió a todos los protagonistas sobre el escenario en lo que parecía un consejo de sabios. Cada uno de ellos lleva más de 50 veranos y, sobre todo, 50 inviernos en Ibiza. Su relación con la isla es algo telúrico y etnográfico. Además, todos han contribuido a la cultura de Ibiza: no hay políticos en el escenario, porque se está hablando de cosas serias.

Con micrófono en mano y ante más de 200 espectadores, cada uno expresó su visión sobre el mito de Ibiza, y todos coincidieron en lo mismo: el mito está claramente amenazado por el exceso.

No nos bastará con cruzar los dedos. Igual que hace casi un siglo unos alemanes pusieron el primer granito de arena en la construcción del mito de Ibiza, ahora son necesarios actos como este para volver a reconocerlo, intentar recuperarlo y, sobre todo, cuidar nuestra isla como merece.