Microensayo sobre la codicia

Llevábamos unos meses con problemas para aparcar en el barrio. Cada día teníamos que estacionar el vehículo más y más lejos de casa. No entendíamos por qué. Al principio pensamos que sería un episodio pasajero, que por algún motivo, seguramente inesperado, la barriada había encogido (por momentos, creímos vivir dentro de una novela de Saramago). Hasta que dimos con el problema. En realidad, primero lo escuchamos: el ruido de la radial, los martillazos, el ajetreo de los obreros que instalaban ventanas y puertas y de quienes descargaban camas y somieres. No es que hubiera encogido, sino que algunos propietarios habían decidido dividir y subdividir sus inmuebles con un fin: incrementar la capacidad para, así, obtener mayores ganancias. Porque el negocio, a falta de viviendas, ya no es alquilar a precios disparatados, sino arrendar por habitaciones… también a precios disparatados. Donde uno de los propietarios sacaba antes sólo 600 euros por una cochambre en la que vivían dos personas, ahora obtenía 2.000 al alquilar sus dos habitaciones a cuatro. Y visto el negocio, ¿por qué no hacer lo mismo con otra de sus casas y dividirla no ya en dos, sino en tres o cuatro para que la rentabilidad sea aún mayor? Incluso, ¿por qué no desalojar a un familiar de otro inmueble (y mandarlo a casa de sus padres) para trocear su vivienda en cuatro cachos? ¿Y por qué no convertir la antigua cochera o el almacén en otra infravivienda? Así que aquella calle, de repente, en lo que se tarda en colocar una pared de pladur, acogía a un montón más de personas que las que vivían normalmente. Y como cada una de ellas tenía un coche, encontrar aparcamiento se había convertido en un calvario. Ya estaba resuelto el enigma. Lo que aún sigue siendo enigmático es cómo ese frenesí inmobiliario se hace a la luz, sin que nadie lo detenga. Pero visto lo sucedido en Formentera, donde se alquilan gallineros sin ventilación a precio de apartamento en la Castellana sin que la Administración se inmute, no nos podemos quejar.

