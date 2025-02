Más vale fiesta

Dicen las buenas lenguas que hasta San Antón pascuas son… A mí me parece que con estos inviernos de pocas lluvias, temperaturas primaverales y chiringuitos de no se sabe a ciencia cierta (bajo amenazas de sanciones) qué, solo nos queda el culto a la matanza del cerdo (no confundir, he escrito cerdo) y sus festejos derivados. Además de ese día donde familia y amigos trabajan de lo lindo (los invitados por la patilla no) para que cada momento, desde el desayuno, almuerzo, con buñuelos incluidos, arroz de matanza a media tarde y la colocación de la sobrasada, butifarró y camallot en el lugar adecuado del hogar para el secado correspondiente. Cumpla con la tradición. A los pocos días se consuma la segunda celebración… el bullit d’ossos. No es otra cosa que la cocción de los huesos del cerdo, previamente sazonados para su degustación con las mismas o más gentes atraídas por este manjar al que se le añaden patatas de la tierra y las coles de invierno, bien regado con vino payés de la cosecha del año. Por si fuera poco todo este calendario alrededor de una matanza al uso, la Associació Reig Mags de Formentera (organización sin ánimo de lucro pero con grandes dosis de jarana) se ha inventado (la del viernes será la segunda edición) la fiesta Xuia fest, que no es otra cosa que un paseo popular (con cabezudos para la ocasión) por algunos bares colaboradores donde por un módico precio se ofrece un quinto o una copa de vino más una delicatessen del propio cerdo. Entre las ocho de la tarde y no pregunte la hora de cierre (más allá de la carta de ajuste y el himno nacional de RTVE), un grupo nutrido de jóvenes (los no tan jóvenes acaban incorporándose), con la ayuda musical de una charanga, se embarcan en una procesión (sin imágenes de Berruguete) que recorre el núcleo urbano de Sant Francesc a modo de homenaje sonoro y festivo a este animal base de la alimentación de nuestros ancestros. Por lo vivido el año pasado, la iniciativa tiene muchos números de convertirse en una actividad preferente de invierno para la isla. Bienvenida.

Esto no esconde los problemas reales que la ciudadanía padece y que, muy a su pesar, no tienen visos de solucionarse a corto plazo (qué digo corto, ni a medio y me temo que tampoco a largo plazo). El pasado jueves, un artículo de Pilar Martínez con cucarachas incluidas ponía de manifiesto una situación extrema que afecta a los peques, y eso no se cura ni con Xuia, ni con fest.