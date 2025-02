Salario mínimo y «cagadas»

Utilizaré la expresión del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: «Pido al PSOE que deje de cagarla». Algo así dijo cuando le preguntaron por el hecho de que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) tribute en el impuesto de la renta (IRPF). Y por las disputas en público entre la facción socialista y la de Sumar en el Gobierno. Vendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; como una puñalada trapera de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Conclusión? Una noticia que podría presentarse como una avance social para más de dos millones de trabajadores es motivo de rifirrafes. Y carnaza para la oposición.

Hasta este último incremento, el mínimo exento del IRPF se había adecuado a la cantidad anual del SMI para que una suma considerada de subsistencia no tributara. El objetivo es que esa cantidad, situada en 2025 en 1.184 euros mensuales (16.576 euros anuales), suponga el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Se acerca.

El problema ha sido la manera de hacerlo, sin una revisión fiscal al completo, con show político y la sensación de que «lo que te doy por un lado te lo quito por el otro». Sin pedagogía. Lo cierto es que eximir hasta una cantidad no solo beneficia a quienes la perciben -evidentemente es a los que mejor les va teniendo en cuenta su nivel de ingresos- sino al conjunto de los contribuyentes, también a los que más ganan.

En todo caso no hubiera costado nada dirimir de puertas para adentro las diferencias y plantear una reforma fiscal de más alcance. A no ser que, teniendo en cuenta las dotes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de salir airoso de (casi) todos los lances, se trate de una carta negociadora de cara a otras cuestiones como los Presupuestos. En todo caso, al Ejecutivo no le iría nada bien que el Congreso, le forzara liberar del IRPF al nuevo SMI, dejando solos a los socialistas. No sería extraño que antes de ese revés se llegue a un acuerdo que PSOE y Sumar puedan vender sin ruborizarse.

Suscríbete para seguir leyendo