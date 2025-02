Castillos y palacios

Que trabajar con niños es una de las profesiones más gratificantes, lo sabemos todos. Que estar a su lado en el día a día te mantiene joven, lo sabemos bastantes. Y que observarlos y escucharlos te enseña mucho, lo sabemos unos cuantos.

Esas criaturas menudas que no paran, ni callan y que tanta guerra dan cuando pretendemos que se comporten como adultos y pasen el día encerrados en un piso, están barnizados con una durísima y resistente capa de inocencia que los mantiene aislados del exterior, felices y contentos, ajenos al horrible y complicado mundo de los mayores. ¡¡Maldito el momento en que perdemos la inocencia!! Es muy posible que ese momento coincida con el despertar sexual que hace que nos comencemos a mirar los unos a los otros con deseo y, acto seguido, con recelo. Es entonces cuando nos toca empezar a asumir responsabilidades, y estas obligaciones nos hacen perder dicha inocencia y nos destrozan nuestro escudo protector desde dentro para convertirlo en una coraza. No queda más remedio si queremos sobrevivir en el mundo adulto.

Yo disfruto de su energía, su sinceridad y su capacidad para relativizar los problemas y olvidarlos. Me gusta escuchar su lógica sencilla, a veces tanto que es imposible saber qué ha pasado cuando te explican alguna situación; su lógica particular para poner la razón de su lado sin remordimiento alguno; o sus razonamientos para eliminar de sus pensamientos lo que les perturba o no son capaces de entender. Inteligencia emocional y racional a la vez y combinadas perfectamente.

Patente quedó todo esto hace unas semanas en una de mis clases cuando una niña explicaba a otra que en los palacios no hay fantasmas, que eso es en los castillos. Y lo argumentaba diciendo que en los palacios viven los reyes, las princesas y los príncipes con sus familias y no iban a permitir la presencia de fantasmas. Pero que en los castillos, como hay mazmorras y lóbregos y oscuros sótanos, aquí sí habitan porque se pueden esconder y no ser vistos. No duden que la convenció con su aplastante lógica.

En el momento actual no sabría decir si por nuestras latitudes hay más castillos o palacios, sin necesidad de entrar en detalles de tamaño, lujos o comodidades. A los ojos de la infancia no hacen falta todas esas cosas, pues basta con que no haya lúgubres y oscuros sótanos que cobijen fantasmas, algo que va en aumento viendo los datos de violencia de género, vicaria, suicidios o abusos de todo tipo. La tragedia habitacional que vive este país fruto de la aglomeración poblacional en determinadas ciudades y zonas, y fruto también de la presión turística, tampoco facilita el aumento de palacios ni ayuda a la disminución de castillos con mazmorras y sótanos que den cobijo a quien desde dentro tanto daño nos hace, actuando como un cáncer en nuestro cuerpo.

Por todo ello, actuaciones más contundentes y eficientes habría que exigir que se llevaran a cabo a todos los niveles institucionales y en todos los ámbitos públicos y privados cuando tenemos una tasa de natalidad alarmantemente baja (la penúltima de la Unión Europea), las familias son las primeras perjudicadas a la hora de un alquiler y las madres siempre tienen las de perder en los asuntos laborales.

Yo también abogo por menos castillos y más palacios.

