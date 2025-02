Caseros, tenéis la solución

Me indigna el tema de la vivienda en estas islas. Mucho. No comprendo cómo no se hace nada para solucionarlo de verdad y de una vez por todas. Este abuso no se puede permitir por más tiempo. Tener un techo digno bajo el que vivir es un derecho básico recogido en la Constitución Española.

Leo una noticia que publicábamos este martes en este diario que me revuelve las tripas. Es la de «Vivir en un gallinero en Formentera». Tal cual. Las infraviviendas no sólo son cosa de Ibiza. También la pequeña de las Pitiusas, la isla tranquila, sufre este problema. La información cuenta la historia de un padre y sus dos hijas que viven en una infravivienda por la que pagaban 1.600 euros al mes.

El propietario alquila varias de ese estilo, una de ellas era hasta hace poco un gallinero y no tiene ni ventanas. Esta familia dejó de pagar hace unos meses como medida de presión porque, por si no fuera poco pasar frío y vivir en esas condiciones, se quedaban sin luz varias horas al día. Si todo sigue adelante, los desahuciarán el 11 de marzo.

Yo, ante todo esto, pienso. ¿Qué tipo de personas son estos propietarios? Este que es capaz de pedir 1.600 euros por un cuchitril con agujeros y techo de chapa, y tantísimos otros que alquilan caravanas o chabolas a precio de oro. ¡Se les debería caer la cara de vergüenza! O como mínimo, la vida debería ponerlos en el otro lado. Que fueran ellos los que trabajaran (en vez de vivir de rentas) y tuvieran que afrontar la búsqueda de casa y pagar todo su sueldo por estas cuatro paredes de mierda intentando sacar adelante a sus hijos.

Me genera impotencia y tristeza el ver la poca empatía que existe en estas islas y cómo la avaricia va comiendo terreno. Porque claro, si mi vecino alquila por 1.200 una habitación, cómo voy a alquilar yo un piso normal por ese precio. Tendré que subir hasta el precio de mercado.

Así se entiende otra de las noticias publicada esta semana y que hablaba de que alquilar una casa en Santa Eulària cuesta lo mismo que en la Moraleja, en Madrid. De media 4.000 euros. ¡Súper asequible!

¡Por favor, propietarios ibicencos y formenterenses, parad esto!

