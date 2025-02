Les restes d’Espanya

El dia que alguns vàrem entendre moltes coses sobre com funcionen els estats-nació (i sobre com estan de periclitats, a aquestes alçades de la Història) va ser quan Rússia es va independitzar de la Unió Soviètica. Rússia era per a molts gairebé sinònim d’URSS. Però, a partir de la caiguda del Mur de Berlín, va anar caient també qui l’havia bastit. Primer es varen independitzar les Repúbliques bàltiques. Feia temps que a Estònia, Letònia i Lituània hi havia una clara pulsió independentista. Després varen venir nous estats com Ucraïna, Geòrgia, Armènia. Tot seguit, repúbliques com Moldàvia (amb forts vincles amb Romania). Llavors l’Azerbaidjan, si no ho record malament. I un bon dia, de manera inesperada, sobretot per als occidentals, que no acabam d’entrar en l’engranatge de tot allò... es va independitzar Rússia. Boris Ieltsin va proclamar la independència de Rússia de l’URSS. Rússia deixava de formar part de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.

En aquell moment, l’URSS passava a estar formada només per aquelles repúbliques que no havien proclamat la seua independència nacional (i on no hi havia pràcticament ningú que la reivindicàs, aquesta independència). Ço és l’Uzbekhistan i el Tadjikistan. De manera que els líders d’aquests dos països varen fer un pensament, i també decidiren independitzar-se. Haurien pogut decidir que l’URSS estigués formada per un parell de repúbliques turcmenes i ningú més. I tampoc no hauria passat res d’estrany.

Des de fa una temporada, a Espanya existeix una pulsió semblant, però amb algunes diferències notables. Seguint el que anunciava fa un segle Pasqual Maragall, visionari en molts aspectes, Madrid se n’ha independitzat. Veiam si no, com es tracta la qüestió de la fiscalitat i moltes d’altres. Completament al marge de les disposicions de l’Estat espanyol, o regne d’Espanya. Madrid va a la seua, diguin el que diguin la resta de les (encara) anomenades comunitats autònomes.

En realitat, Madrid, que ja s’ha independitzat d’Espanya de facto, aspira a liderar la Hispanitat (que té alguna cosa a veure amb l’antic Imperi espanyol). Així, cada vegada més, les elits econòmiques de Colòmbia, Veneçuela, Bolívia o l’Argentina estableixen el seu domicili particular al barri de Salamanca i d’altres zones exclusives de la capital de l’Altiplà. La majoria d’aquestes elits, emperò, em fa la impressió que, a hores d’ara, prioritzen Miami davant Madrid.

Tal i com veig el futur més o manco immediat, s’anirà consolidant un espai transestatal que coincidirà, aproximadament, amb això que ells anomenen Hispanitat. I veig també dues ciutats disputant-se’n la capitalitat: Madrid i Miami. Des del meu punt de vista, per un grapat de raons, Miami està millor posicionada que Madrid per liderar la Castellanofonia mundial. És a prop de Mèxic (el país amb més castellanoparlants del planeta), té molt bones connexions amb tota l’Amèrica Llatina, i forma part dels Estats Units d’Amèrica (des que Ferran VII els va vendre la Florida per quatre xavos). I, sobretot, tothom parla anglès. Té, per tant, línia directa amb Donald Trump. I fins i tot compten amb un secretari d’estat allà, a Washington. Madrid, ai las!, no té (ni pot tenir) res de tot això.

La macrocefàlia madrilenya, emperò, està generant un malestar cada vegada més gran dins el que ells mateixos anomenen l’«Espanya buidada». Madrid, com un xuclador imparable, fagocita tot allò que té a prop, de manera poc convenient per a tots els vesins, començant per les Castelles, d’on se suposa que hauria de ser la capital. No resulta gens descartable que això generi un moviment (que ja es comença a intuir) de resistència de les «províncies» davant la metròpoli. Pensem en «Teruel existe» i semblants. En aquest context, no resulta impensable que un bon dia Extremadura, Andalusia, Astúries, Cantàbria o Galícia decideixin anar-se’n pel seu compte. Si això ocorre, la sorpresa majúscula vendrà quan Castella-Lleó i Castella-la Manxa proclamin la seua independència d’Espanya. Pensem que entre Castella i Rússia hi ha molts paral·lelismes més que evidents (la capital al centre -Madrid, Moscou- en compte de ser al lloc més lògic -Sevilla, Sant Petersburg-, un desert al voltant, la macrocefàlia i la concentració de la burocràcia...).

Llavors el Regne d’Espanya quedarà format per Euskadi, Navarra, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Ja veurem com ens sortirem, quan sentirem tan alçada la camisa.