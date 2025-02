Al ibicenco ni agua

De vez en cuando, los mallorquines no pueden evitar desplegar alguno de sus característicos ramalazos de desprecio y ninguneo hacia las islas menores. En esta ocasión, la muestra de desdén la ha protagonizado el vicepresidente segundo y responsable de Medio Ambiente del Consell Insular de Mallorca, Pedro Bestard, perteneciente a Vox, al señalar que no permitirá que los residuos de Ibiza sean incinerados en la planta de Son Reus, a pesar de la necesidad imperiosa que tenemos en la isla dar solución a este problema.

La raíz de la polémica tiene que ver con que la vida útil del vertedero ibicenco de Ca na Putxa, donde se procesan y acumulan las basuras de los municipios pitiusos, se extingue dentro de tres años. A partir de entonces, no existe una alternativa viable en la isla para afrontar el tratamiento de los desechos. Hasta el momento sólo se han barajado dos posibles opciones: construir una incineradora en la isla, que representa un proyecto a largo plazo y ni por asomo estará concluido para 2028, cuando Ca na Putxa tenga que echar el cierre, o trasladar la basura a Mallorca.

Ante esta situación peliaguda, el presidente del Consell Insular d’Ibiza, Vicent Marí, ha propuesto iniciar una prueba piloto y analizar qué supondría el traslado a Mallorca de los residuos ibicencos de manera periódica y regular. Se da la circunstancia de que allí existe esta gran incineradora, ubicada en el municipio interior de Marratxí, que comenzó a funcionar en 1996. La impulsó el Govern balear con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos del archipiélago. Dicha planta, asimismo, está sobredimensionada, hasta el extremo de que, la última vez que leí sobre el asunto, se aprovechaba diariamente poco más de la mitad de su capacidad incineradora.

De hecho, el potencial de la infraestructura es tan importante que hasta hace una década incluso se trasladaban a Mallorca residuos procedentes de diversos países europeos para ser incinerados, generando energía con su combustión. La importación de basuras extranjeras no se paralizó por falta de capacidad, sino por las presiones del todopoderoso lobby hotelero mallorquín, que consideraba que las noticias relacionadas con este asunto que aparecían en los países emisores de desperdicios constituían una mala publicidad para el sector turístico.

Aunque se modificaron las leyes relacionadas con esta cuestión para que no se trasladara a Mallorca más basura extranjera, se dejó abierta la posibilidad de que sí se pudiese tratar la de otras islas de Balears. Hay que recordar, por ejemplo, que Ibiza recibe la basura que se genera en Formentera porque en la pitiusa menor no disponen de los medios que sí posee Ibiza en Ca na Putxa.

Como la gestión de los residuos no depende del Govern balear, aunque fuera el impulsor de la incineradora, sino de las administraciones insulares, las competencias de la planta son del Consell de Mallorca, que, como ahora vemos, se niega ni tan siquiera a entablar conversaci0nes para estudiar fórmulas que permitan solucionar la crisis.

El presidente del Consell ibicenco incluso había anunciado negociaciones con su homólogo mallorquín, también del Partido Popular, Llorenç Galmés, y hasta llegó a declarar públicamente que sólo quedaban pendientes «algunos flecos» para que se alcanzara un acuerdo. El vicepresidente mallorquín, sin embargo, se ha negado de forma rotunda a esta posibilidad y su superior no sólo no le ha rebatido, sino que ha dado la callada por respuesta, dejando en mal lugar al mandatario ibicenco. Marí no ha querido echar más leña al fuego porque aún debe albergar algo da confianza en que se hallará una solución.

Los mallorquines se han parapetado tras Govern balear, que, a su juicio, es el organismo que debe encontrar una alternativa viable. La presidenta, Marga Prohens, ha dicho que no dejarán a Ibiza de lado, pero también se ha apresurado a señalar que no tiene competencias en la materia. Mientras Bestard siga al frente del área de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, las cosas pintan mal para Ibiza.

Hay que decir también que resulta igual de lamentable que ni un solo político de la rama ibicenca de Vox haya salido a la palestra para exigir a su compañero de filas que rectifique, dado que su negativa no tiene más justificación que la mera cabezonería. No puede ser que en Mallorca se construyan las mejores infraestructuras a nivel balear con el dinero de todos y luego no las compartan con las demás islas, cuando la situación lo requiere.

Visto lo visto, los diputados ibicencos del Parlament balear, sean del partido que sean, deben tomar buena nota y negarse a apoyar inversiones para cualquier infraestructura mallorquina, mientras no se dé una solución a esta cuestión, que a buen seguro seguirá generando toneladas de noticias. Resulta sencillo imaginar cómo habría reaccionado Marí Calbet en sus buenos tiempos, ante este desplante mallorquín.

@xescuprats

