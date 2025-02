Estudiants asturians que lluiten

Soc d’aquells catalanoparlants que sempre intenta veure el got mig ple, crec que hi ha molts motius per l’esperança. A vegades les dosis de llum les reps amb episodis quotidians aparentment insignificants, com quan una treballadora madrilenya del carrer de les farmàcies em va dir que li agradava que m’hagués adreçat a ella en català. «Así voy aprendiendo». O com quan em van explicar que moltes persones de l’illa i nouvingudes s’apropen a la seu de l’Institut d’Estudis Eivissencs preguntant com poden fer per aprendre català. En altres moments, el que regenera el nostre optimisme són les ganes de lluitar de molts col·lectius que es neguen a quedar-se de braços plegats enfront de la minorització lingüística. L’últim exemple ha estat el dels universitaris que han denunciat públicament, en roda de premsa, la discriminació i amenaces diverses que pateixen per emprar l’asturià en els treballs de classe. La normativa els hi dona la raó, però fins i tot si no fos així, la seua lluita seria legítima. «Varies alumnes de la especialidá d’asturianu del Máster de Profesoráu de la Unviersidá d’Uvieú denunciaron la discriminación qu’a lo llargo d’estos meses lleven sofriendo por parte del equipu docente únicamente por faer usu de la llingua asturiana na so formación», explica l’entitat Iniciativa pol Asturianu a la seua pàgina web.

«L’asociación recuerda que’l puntu 2 del artículu 7 de los nuevos Estatutos de la Universidá d’Uviéu, aprobaos n’avientu de 2024, recueye que ‘La lengua asturiana será objeto de estudio, enseñanza e investigación en los ámbitos que correspondan. Asimismo, su uso tendrá el tratamiento que establezcan el Estatuto de Autonomía y la legislación complementaria, garantizándose la no discriminación de quien la emplee’. La Llei d’Usu y Promoción del Asturianu nel so artículu 4 ampara l’usu del idioma y reconoz el drechu a emplegalu de pallabra y por escrito», afegeixen. No tenen vergonya de denunciar públicament el que viuen i això els dona molt poder. Guanyaran.

