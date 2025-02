Imaginen el ‘piquito’ en una oficina

La mente de casi todos nosotros valora los pensamientos, las acciones y hasta los delitos con los que nos topamos a diario a través de los filtros de lo que cada uno considera agravante o atenuante. Así, después de la primera semana del juicio al ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y de lo que hemos podido escuchar dentro y fuera de la sala, ha quedado bastante claro que para algunos la euforia en el contexto de un evento futbolístico parece justificar conductas que en cualquier otro escenario serían intolerables.

Porque dudo mucho que los que argumentan que el beso en la boca de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, sin su consentimiento y ante la mirada de medio planeta felicitándola por el Mundial, fue algo espontáneo y sin importancia, opinaran igual si los mismos hechos hubieran tenido lugar en una oficina cualquiera.

¿Se imaginan que, tras ganar una abogada un caso importante, uno de los socios del bufete, del que ella fuera empleada, le besara sujetándola por las orejas por la ‘emoción’ del momento y que luego la empresa le presionara a ella para no denunciar, castigándole y aislándole además por lo sucedido? Pues básicamente eso fue lo que sucedió en Sídney, ante una audiencia millonaria, y con cámaras grabando para la posteridad. «Sabía que estaba besándome mi jefe y esto no debe ocurrir en ningún contexto laboral», resumió Hermoso durante su declaración ante el juez. Una aseveración clara, coherente y concisa que efectivamente debería ser aplicable en cualquiera profesión sin excepciones y sin excusas peregrinas.

Sin embargo, desde que tuvieran lugar los hechos, y ahora de nuevo con motivo del juicio, la sociedad española, la internacional mucho menos curiosamente, se debate entre si lo que sucedió fue un abuso sexual de un superior a una trabajadora o la «reacción histérica de un puñado de feministas», como dicen algunos en redes.

Parece ser que para unos cuantos, el atenuante aquí es el lugar y las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos, porque hay quien viendo jugar a su equipo pierde los papeles y puede fácilmente empatizar con Rubiales y su «gesto cariñoso».

Los campos de fútbol son lugares extraños, donde algunos profesionales y también muchos seguidores se olvidan de los filtros sociales y dan rienda suelta a sus instintos más primarios. En ellos, con el subidón de adrenalina y las pulsaciones a mil por hora por ver perder o ganar a su equipo, impecables ‘caballeros’ sueltan sapos y culebras por la boca sin pudor. Se puede ver a padres de familia, progresistas y respetuosos en su vida cotidiana, insultar al árbitro delante de sus hijos. Y a jóvenes integrados y educados proferir barbaridades racistas y/o sexistas a los jugadores del equipo contrario.

Es una especie de regla no escrita, lo de pasarse por el arco del triunfo lo políticamente correcto y hacer o decir allí cosas que serían impensables en el día a día. Si no que se lo pregunten al mismísimo Iker Casillas, que ahora defiende su intimidad a golpe de comunicado y amenazas, pero que en su momento no tuvo ningún problema para exponer la de su entonces chica, Sara Carbonero, y darle un morreo frente a las cámaras de Telecinco, cuando ella le entrevistaba tras ganar el Mundial de África.

Durante décadas ese ‘micro universo’, regido por un sistema vertical y machista, en el que los maletines, las coacciones y los ‘favores’ estaban a la orden del día, ha estado protegido por una sibilina omertá. Y que ahora una ‘niñata’ tenga la dignidad y los ovarios de hacerlo saltar todo por los aires es algo difícil de digerir y aceptar para muchos señoros.

Han bastado unos días de declaraciones de testigos de ambas partes para dejar muy claro que el famoso ‘piquito’, como lo bautizó el impresentable de Rubiales, no era más que la punta del iceberg, de todo un tinglado con el que algunos, empezando por Jenni Hermoso y sus compañeras, ya no están dispuestos a comulgar.

Por eso aquí no hay atenuantes que valgan. Esto va de cambiar las cosas. De decir #SeAcabó y dejar de tragar con comportamientos irrespetuosos, chulescos y anacrónicos. De no doblegarse ante el peso de todo un sistema que apoya al fuerte y aplasta al débil y lo abandona. De sororidad entre compañeras y algún que otro compañero. De no bajar la cabeza y dar la cara. Sea en el campo de fútbol, en la oficina o en la calle.

