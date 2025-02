En busca del origen del mito de Ibiza

Bechtold se enamoró de las sombras duras de Ibiza. De esas sombras que estampa la luz intensa de esta isla de cielo azul implacable. Lo cuenta la viuda del artista alemán, su inseparable Christina, en el documental que ha grabado una productora alemana que se propuso buscar el origen del mito de Ibiza.

Este equipo de profesionales viajó a Ibiza el año pasado para sumergirse en el mito o lo que queda de él; para entender por qué ha sido y es una isla especial para tantas personas, que a su vez la han hecho más especial. Entrevistaron a personas de diferentes ámbitos para hablar del pasado, del presente, pero también del futuro. Y el resultado es un documental de imagen exquisita, un viaje muy bien trabado desde los inicios del turismo a principios de los años 30 y los intelectuales y artistas que llegaron a la isla -también los que huían del nazismo- hasta la actualidad, cuando la isla es una marca y un negocio millonario sobre la que pende el riesgo real del colapso.

El documental ha sido producido por Autentic Studios para el canal de televisión francoalemán ARTE y dirigido por Fabian Wolf (también es el guionista); se presentó en Jesús el jueves y al mismo tiempo se retransmitió en Alemania, Austria, Suiza, Holanda y otros países de Centroeuropa. Un Wolf perfeccionista hasta el más mínimo detalle y exhaustivo, empeñado en comprender y aprehender esa alma del mito, en desentrañar su origen, a partir de largas entrevistas en las que cada respuesta le provocaba infinidad de preguntas, sin poder ni querer disimular su fascinación por esa Ibiza convertida en paraíso de un imaginario colectivo que traspasa fronteras y generaciones.

Está muy bien que quienes no conocen Ibiza la descubran con este magnífico documental. Pero también que lo veamos quienes vivimos aquí y amamos esta isla, y a quienes nos duele su paulatina destrucción en aras del negocio y la especulación. Que reflexionemos sobre todo lo que está en juego si no ponemos freno a esta masificación desbocada y depredadora. No podemos permitir que Ibiza acabe siendo solo un mito.

