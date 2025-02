«Ibiza me parece una isla de mierda, donde todo el mundo se droga y se pone hasta el culo». Reconozco que no había oído hablar en mi vida de Vicente One More Time, empresario, locutor, dj, compositor y productor al parecer, pero leo con interés casi antropológico sus declaraciones sobre Ibiza en el podcast ‘Cancelled Podcast’, que han dolido en la isla, entre ellas la que abre este artículo. Transcribo alguna más: «Te están estafando desde que llegas hasta que te vas. Una cosa que en Madrid cuesta X, en Ibiza vale tres veces más. Las mejores discotecas de Ibiza te cobran tres veces más que Fabrik, y Fabrik posiblemente esté mejor a nivel tecnológico, artístico, de dj... de todo».

También explica, desde la mirada de alguien que recala en Ibiza «una vez al año» y de forma un poco exagerada, la situación de los trabajadores de temporada: «muchos de ellos pasan hambre, es un desastre» y considera que la isla es magnífica para quienes disponen de una abultada cuenta corriente, que llegan con sus yates y pueden disfrutar de «las maravillosas calas».

Y asegura que lo que más le ha llamado la atención es lo mal que huele la isla y que un amigo le explicó que es «porque las cañerías no aguantan con toda la mierda de toda la gente que hay en verano».

Hay que reconocer que en la mayoría de sus afirmaciones tiene razón. En la isla a la que el señor One More Time viaja una vez al año todo el mundo se pone hasta el culo, te estafan a cada paso, la gente pasa hambre y huele a mierda. Es una de esas ‘ibizas’ que todos sabemos que existen, pero de las que los ibicencos de aquí y de allá intentamos huir, aunque no siempre es posible (que se lo pregunten a los vecinos de Cala d’Hort o a los pocos que quedan en el West End).

El problema es que al final la imagen que ha quedado, la que se vende, la que funciona... es la que tienen One More Time y los que visitan esa Ibiza a la que se refiere, que es una minúscula parte de Ibiza, pero que es la que la mayoría conoce y reconoce desde fuera. ¿Tenemos que acostumbrarnos?

Suscríbete para seguir leyendo