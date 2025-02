Tropezar en la misma piedra

Nadie discute ya que nuestras islas afrontan graves problemas derivados de la masificación turística, a los que en el caso de Ibiza hay que añadir los provocados por el crecimiento desorbitado de la población. Las alarmas arrecian incluso desde sectores poco sospechosos de pulsiones ecologistas, turismofóbicas o restrictivas de la economía y el libre mercado. Gabriel Escarrer, CEO de Meliá y presidente de Exceltur, el ‘lobby’ que agrupa a las mayores empresas del sector turístico español, recalca que el problema no es el turismo, sino “el crecimiento descontrolado”; Abel Matutes Prats, presidente de Palladium y máximo ejecutivo del Grupo Matutes, el principal conglomerado empresarial ibicenco, apunta al “colapso” que producen los pisos turísticos y los inconvenientes que causan a los residentes; la presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, alega que la congestión y la saturación están afectando negativamente a la rentabilidad social del turismo y pretende “poner las bases para un cambio de rumbo”, mientras que su vicepresidente, Antoni Costa, señala que el Govern comparte “el malestar de los ciudadanos” por la masificación turística.

Al margen de estos pronunciamientos recientes, desde el ámbito académico, el profesor de economía Antoni Riera, uno de los principales estudiosos de la industria turística en Balears, al que Marga Prohens ha encargado coordinar la Mesa del Pacto Político y Social para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental que ha de trazar la senda para ese “cambio de rumbo”, recalca que hace 20 años que el crecimiento económico y el liderazgo turístico de Balears ya no se traducen en un aumento del bienestar para los residentes, y que el archipiélago está ahora a la cola de las regiones turísticas europeas y mediterráneas tanto en sostenibilidad de la demanda como ambiental.

Si ahora estamos así no es por azar ni por unas circunstancias inexorables que escapaban a nuestro control. Al contrario, los problemas que padecemos hoy son el resultado de un cúmulo de malas decisiones adoptadas en las últimas décadas, fruto, en el mejor de los casos, de la ceguera, el negacionismo o la irresponsabilidad de muchos responsables políticos que desoyeron sistemáticamente las sensatas advertencias que pedían contención y mesura en el crecimiento.

Menorca, con casi una cuarta parte más de superficie que Ibiza, tiene 60.000 habitantes menos. Y tampoco es por casualidad, sino el resultado de las decisiones políticas adoptadas por sus gobernantes En los últimos 40 años, la población ibicenca ha aumentado un 128%, el doble que la de Menorca (+63%). Con el ritmo de crecimiento que hemos permitido aquí ha sido imposible planificar, ejecutar y disponer a tiempo las infraestructuras y equipamientos necesarios para dar servicio a la población residente y a la masiva afluencia turística que recibimos; por eso los mismos problemas se han hecho crónicos y cunde la sensación de que nunca acaban de resolverse, de que nos desbordan una y otra vez, haciendo que nuestra calidad de vida se vaya deteriorando paulatinamente. Pero lo grave es que, aun viendo las consecuencias, seguimos sin hacer apenas nada para corregir esta deriva alocada de las últimas décadas, basta indicar que los techos de población contemplados en los planeamientos urbanísticos municipales vigentes se sitúan aún por encima de los 230.000 habitantes en Ibiza. Habrá quien diga que veníamos de una previsión anterior de más de 300.000 personas y dé por bueno el recorte efectuado en los últimos planes generales y normas subsidiarias, pero no nos engañemos, el techo actual sigue siendo un despropósito inasumible.

A lomos del éxito turístico y del lucrativo negocio inmobiliario, se ha multiplicado incontroladamente la población y la actividad económica especulativa. La presión de la demanda y la proliferación del alquiler turístico ha disparado los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, hasta hacerla inaccesible para la inmensa mayoría de los residentes y desencadenando con ello una situación crítica que carcome los cimientos de la economía, la sociedad y la convivencia en las Pitiusas. Estamos cumpliendo ahora la penitencia de nuestros pecados anteriores, cuando desde los ayuntamientos y el Consell se favorecía descaradamente el interés particular por encima del interés general, había escasos límites a la edificación e imperaba la falta de control y la tolerancia con los hechos consumados. De ahí, por ejemplo, la escandalosa abundancia de edificaciones “fuera de ordenación” (es decir, ilegales) cuyas infracciones prescribieron en su día por inacción de los responsables de hacer cumplir la disciplina urbanística y que se hallan siempre a la espera de una ‘amnistía’ que valide la tropelía. A esas actuaciones alentadas por la codicia, los trapicheos para enriquecerse y el servilismo de tantos, a menudo blanqueadas ideológicamente con invocaciones a un falso liberalismo, debemos nuestra difícil encrucijada de hoy.

Para reorientar el modelo turístico en Balears, como pretenden el Govern y muchos influyentes actores del sector, resulta muy relevante el nuevo planteamiento de Canarias, que ha decidido situar a los residentes en el centro de la gestión del turismo, de modo que la política turística se adapte a la voluntad y las necesidades de la población y no al revés. Es un criterio tan sensato y elemental como transformador, que merecería la pena tomar como referencia también en Balears. Pero ya decía que en el caso de Ibiza, los problemas de masificación no tienen que ver sólo con el turismo, sino que surgen también de la irresponsable gestión urbanística, que da alas al desenfrenado incremento del número de habitantes, así que no deberíamos persistir en el error: es preciso actuar ahora para proteger el futuro de la isla y de su economía, con la visión que no tuvimos antes y pensando únicamente en el interés colectivo, para que dentro de unos años no tengamos que lamentar las decisiones que adoptamos (o no) en este momento. ¿Hasta cuándo queremos seguir tropezando en la misma piedra?n

