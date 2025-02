Ibiza, destino de lujo

Nuestros promotores turísticos necesitarían acudir a clases de adjetivación. En el pasado Fitur han voceado a todos los vientos el lema ‘Ibiza Luxury Destinatión’, una oferta que, además de pretenciosa, es engañosa. Ese supuesto lujo podrá estar en todo caso en el hotel, pero en cuanto el exigente turista se dé un garbeo por la isla puede llevarse un chasco y las manos a la cabeza, porque lo que tendrá en muchos casos delante de sus narices poco tendrá que ver con la excelencia que le ha vendido la publicidad. La palabra ‘lujo’ es, por otra parte, exclusivista, excluyente y casi ofensiva, una llamada descarada al dinero, al turista de jet, superyate y estratosférica mansión. Y un aviso de abstención para el sufrido currante, para el ciudadano de a pie, para el turismo sencillo y familiar. Y lo que ya es el colmo es que se relacione el ‘Ibiza Luxury’ , como se pretende, con la autenticidad, la identidad, las esencias y el espíritu de la isla ¿De verdad creen los que se suben al carro del derroche, el exceso, el lujo y la estúpida exquisitez sólo accesible a unos pocos, que desde su burbuja van contribuir, como dicen, a la sostenibilidad, a defender a la comunidad local, a mejorar, apoyar y preservar las tradiciones y la identidad de la isla?

Una cosa es ofrecer sencillamente calidad en el acomodo, en los servicios, en la gastronomía, etc., y otra muy distinta vender esos fatuos y artificiales inventos que se han puesto de moda y que tan poco tienen que ver con la isla, esas fantasmadas que se venden como eventos, emociones y experiencias transformadoras. Sorprende esta llamada del lujo al tío Gilito, al millonetis, al fantasmón y ostentoso, al fachendoso y currutaco, al pavo real. Me pregunto en qué queremos convertir la isla con ricos muy ricos y pobres muy pobres. Publicitar la fatuidad, la jactancia, el postín y el pavoneo, no va con la isla. La autenticidad no está en el artificio. Es otra cosa. Está bien, muy bien, por supuesto, tener establecimientos de 5 estrellas, pero no nos pasemos tres pueblos. Nuestras islas deber ser lo que son, destinos privilegiados en los que el lujo no puede sobreponerse a su identidad, a la naturalidad de su ser y a su carácter. Algunos, por la pasta, están dispuestos a crear ‘otra’ Ibiza que no es la real, la que ha sido y no debería dejar de ser. Hacer de Ibiza un destino exclusivo de lujo es falsearla, es robarle la identidad y perjudicar a sus habitantes.

