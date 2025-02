Tu basura, mi casa

La única política real de las administraciones ibicencas contra el chabolismo es barrer, siempre que pueden, la «basura» al municipio vecino. Desmantelan infraviviendas y presumen ufanas en triunfales notas de prensa de su buena gestión mientras los miserables que tiraban como podían en ellas, que se busquen la vida en otra parte. En la última, el Ayuntamiento de Sant Antoni alardeaba de que había limpiado cinco toneladas de mierda, y tú, como buena ciudadana, empezabas a pensar ‘pero qué guarra es esta gente’ (obviando que los servicios públicos que retiran la tuya no llegan a ellos), hasta que leías, al final: «entre los residuos había tiendas de campaña, palets de madera, colchones, sillas, prendas de ropa...». O sea, que además de expulsarlos, los han despojado de sus cosas. A mí esto me recordó una escena de la película ‘Los indeseables’ de Ladj Ly, en la que vecinos desahuciados por un pelotazo inmobiliario vigilaban toda la noche para que los camiones de la basura no arrasaran con sus pertenencias. Pero aquí han tenido menos suerte.

Y, por supuesto, que estoy contra las acampadas en el bosque (más si hay bombonas de butano de por medio). Sin embargo, con esta política de tratar como a desechos a las personas que se refugian allí, nuestros consistorios lo único que consiguen es que se internen más en él. Y lo saben.

Eso sí, te repetirán que «no hay que normalizar los asentamientos chabolistas», el mantra de hoy, que sonaría muy bien si no fuera porque al tiempo normalizan hipócritamente la exclusión residencial y lo único que hacen para contener estas bolsas de miseria es perseguir a sus víctimas. Si en una isla que acoge a más de 3,6 millones de turistas al año no queda sitio para que sus trabajadores vivan dignamente, ya sabemos lo que toca. Cerrar chiringuitos y reducir la necesidad de mano de obra (decrecer), subir los sueldos al nivel de los pisos o intervenir el mercado y bajar precios. La vivienda no puede ser un bien especulativo. Que un empleo no garantice techo es simplemente aberrante.

Las personas que malviven en poblados chabolistas evitan a los periodistas y con razón. Las denuncias de unos suelen traducirse en patada y puerta para los otros. De Can Rova 1 al 2 y luego vete a saber... No se fían porque la respuesta de las instituciones al drama de la vivienda y a quienes más lo sufren es fundamentalmente mandarles el camión de la basura. Inmoral.

