El otro día me contaron una película. Ambientada en la Formentera actual, la salpicada de villas con piscina camufladas entre sabinares y deportivos absurdos que solo pueden circular arriba y abajo por los 20 kilómetros de la PM-820 si no quieren dejarse los bajos en cualquiera de los caminos secundarios. La Formentera de restaurantes y hoteles aparentemente de tan grandiosa calidad que sus precios deben ser igual de colosales, por supuesto.

Los protagonistas de la película no forman parte de esa élite adinerada y admirada a los que nadie cuestiona cómo de lícito es el origen de su fortuna. Los protagonistas de la película son un montón de ‘los otros’, los que doblan el lomo para mantener, invierno y verano, este espejismo de lujo y decadencia en el que se ha instalado la pequeña isla las últimas décadas.

Resulta que los actores no viven donde quieren ni como quieren, sino donde buenamente pueden. Algunos en gallineros sin ventanas reconvertidos en viviendas al añadirles una puerta y una cerradura. Otros en casuchas de obra ensanchadas a base de tablones de madera y con techos de chapa. En el interior, sacos para la basura extendidos y pegados de cualquier forma para impedir, no siempre con éxito, que entre el agua de la lluvia por las paredes. La decoración es sencilla y funcional: unos colchones en el suelo, unos clavos en las paredes para colgar la ropa y poco más. ¿Precio? Entre 1.000 y 2.000 euros al mes, cucarachas incluidas. Y si no lo quieres, lo dejas, que detrás hay alguien más desesperado que tú a quien extorsionar.

El problema de esta película es que no lo es. Es la realidad que viven cientos de personas en Formentera, entre ellos muchos niños obligados a ir al colegio tras una noche sin apenas dormir por el frío y que tienen que disimular ante sus compañeros por vergüenza. Una vergüenza que deberíamos sentir todos los que conocemos esta verdad y no hacemos nada por solucionarlo, pero especialmente los que tienen algún poder de decisión en la sociedad, porque saben de la existencia de estas infraviviendas pero miran para otro lado.

Suscríbete para seguir leyendo