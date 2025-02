Vivimos en la amnesia de Eivissa

El invierno es la amnesia de la isla. Respiramos. Disfrutamos del silencio. Nos reconciliamos con ella. Visitamos los rincones vedados en verano. Nos sorprendemos, una vez más, como si no nos hubiera pasado lo mismo el invierno pasado, con sus aguas transparentes, con el aplauso de las hojas de los árboles animadas por el viento, con los caminos vacíos, con ese "bon dia" intercambiado entre paseantes solitarios, con el verde de los bosques, con las mesas vacías de una terraza al sol, con el horizonte libre de yates, sin cruceros ensuciando el perfil de es Botafoc ni música de beach...

Amnesia. Llevamos varios meses viviendo en el paraíso. Y parecemos habernos olvidado de la que se nos vendrá encima, de nuevo, en apenas un par de meses. No queremos ni pensar en ello. La mente es muy lista y se busca sus subterfugios para vivir feliz entre los closings y los openings. Acaba convenciéndonos de que esa pesadilla del verano es sólo un mal recuerdo. Que en realidad no fue para tanto. ¿Cómo puede ser que esta isla maravillosa sea ese infierno de playas sin espacio para poner una mísera toalla y en las que no se oye el mar?

Una amnesia que a nuestros gobernantes les viene muy bien, todo sea dicho. Porque igual que a nosotros casi se nos olvida cómo fue el verano pasado a ellos se les olvida aprovechar el invierno para intentar poner coto de cara al próximo verano a todo lo que no nos deja vivir. Sí, dicen que hacen, pero quiero ver yo qué pasará cuando llegue mayo y la isla vuelva a llenarse de gente.

Gente que viene de fiesta, gente que llena las playas, gente que no respeta las praderas de posidonia, gente que alquila pisos de manera ilegal, gente que organiza fiestas ilegales en villas, trabajadores que no tienen más remedio que malvivir en asentamientos porque no hay vivienda, familias a las que echan de sus pisos porque llegan los turistas, personas a las que duplican el precio de la habitación en la que viven... ¿Seguimos?n

