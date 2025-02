Tomen nota

La propuesta de Llorenç Córdoba (diputado de Sa Unió de Formentera en el Parlament balear) sobre la asunción del gasto que supone para Formentera la atención a los migrantes que llegan en las pateras del norte de África por parte de la Administración central, puesto que este tema es responsabilidad del Estado. Aprobada por casi la unanimidad de los diputados/as de la Cámara, debería ser norma de obligado cumplimiento por el Ejecutivo central. Hasta aquí la crónica “oficial” de un hecho incomprensible para los que vivimos aquí. Somos una comunidad, donde nos conocemos casi todos (en invierno, claro) y donde conviven diferentes nacionalidades, culturas, religiones (incluidos ateos, agnósticos y descreídos de cualquier confesión). Llevamos años de “integración” (entre comillas, porque el cien por cien ni está, ni se le espera). Aquí no se ha roto la convivencia pacífica. Las alteraciones son las normales en cualquier estudio sociológico. Hay un porcentaje (asumible) de delincuentes, de radicales de uno u otro lado, de imbéciles a compartir. En las conversaciones de café donde se adivinan algunas de nuestras miserias hemos desterrado lo de “moro” o “sudaca” en sentido peyorativo porque aquí lo políticamente correcto es trabajar, sobrevivir al precio de la vivienda y reunificarse a través de los colegios públicos (qué gran labor la de este profesorado comprometido con esa igualdad a la que aspiramos). No tenemos colegios internacionales donde estudiar cuesta más que un sueldo de ejecutivo de la City, ni elitismos más allá de las creencias católico apostólicas, que se curan al descubrir los chiringuitos con el paso de la adolescencia (incluida la promiscuidad). Por ese mismo motivo de “sana” convivencia cualquier alteración por pequeña que sea, por casual o esporádica, causa una alarma social y acto seguido una profunda desconfianza ante lo desconocido. El otro día, sin ir más lejos, un niño de 12 años sufrió el robo de su mochila (la del cole) por parte de tres menores “tutelados”. A partir de ahí se desatan las iras de los radicales, los mismos de los discursos xenófobos que estaban aletargados, pero que existir, existen. El problema “local” solo tiene soluciones estatales, como puso de manifiesto el diputado (elegido en las listas de Sa Unió) y a eso vamos. El incremento de migrantes (incluidos los menores) necesita una respuesta estructural. No puede quedarse en parches económicos (dales unos euros de más a estos de Formentera y que se callen). Hablamos de personal de la Guardia Civil, profesionales cualificados de otros ámbitos y lugares adecuados para su atención. Todo lo demás son brindis al sol antes de quemarnos.