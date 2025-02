Santiago Abascal hizo este sábado en Madrid una exhibición de fuerza convocando a una representación con mucho pedigrí de la ultraderecha internacional, precisamente cuando la victoria de Donald Trump en EEUU la ha impulsado en todo el mundo y en Alemania puede ser decisiva tras las elecciones de este mes. No estuvo Giorgia Meloni, que tras apoyarlo en la campaña de las generales parece que toma distancia de Abascal, pero no faltaron Marine Le Pen o Viktor Orban, con el argentino Javier Milei por vídeo.

No hace mucho tiempo, avispados analistas políticos sostenían las dificultades que tendría Vox para consolidarse en España y lo achacaban a la supuesta debilidad de Abascal. Lo cierto es que el líder de Vox no sólo ha conseguido mantener a su formación cerca del 15% de los votos, sino que es la primera opción política entre los más jóvenes y ha laminado cualquier atisbo de oposición interna. Fue decisivo para que el PP barriera al PSOE del poder tras las elecciones autonómicas de hace dos años y acabó abandonando los gobiernos autonómicos de los que formaba parte sin coste alguno.

Vox no sólo no da señales de agotamiento, sino que Abascal lidera la organización Patriots for Europe y fue el único líder político español invitado a la toma de posesión de Trump, al que apoya sin reservas aunque sus políticas proteccionistas impacten de lleno en uno de sus graneros de votos: el campo. Impulsado por la ola mundial, Abascal disfruta del ‘momento Vox’, en el que el presidente Pedro Sánchez ha visto una oportunidad y ante el que duda sobre la estrategia a seguir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se debate entre el achique de espacios de Díaz Ayuso o el combate directo de Juanma Moreno, precisamente lo mismo que hizo él en Galicia cuando gobernaba la Xunta.

Ya nadie espera que Vox se diluya como un azucarillo a imagen y semejanza de Pablo Iglesias y sus huestes de Podemos o del Ciudadanos de Albert Rivera. La coyuntura internacional, el ensimismamiento de Europa y el giro social español favorecen los intereses de Abascal. De hecho, en algunos sectores se han encendido las luces de alarma y ya se está empujando la creación de una plataforma política al calor del monumental enfado de Espinosa de los Monteros con el que fue su líder, que frenó su carrera política y la de su mujer, Rocío Monasterio. El objetivo nada oculto sería desgastar a Vox. Hay que seguir con atención los movimientos en este espacio político, como esa reunión de críticos con Abascal que se anuncia para este mismo mes de febrero. La resistencia de Vox preocupa y comienza a haber movimientos.

