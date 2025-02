Bienvenidos a la calle Frígola

Agárrese que hoy traigo mandanga de la buena. ¡Vaya idea maravillosa, ya verá! ¿Ha visitado alguna vez el norte de España? ¿Ha conocido la tradición tan extendida por la mitad septentrional de nuestro país de salir a tomar pinchos? ¿Verdad que es un planazo? ¿Y ha conocido el templo donde ese arte se eleva a su máxima expresión? Por supuesto, me refiero a la Calle Laurel de Logroño. ¿Le suena? Puede que incluso sepa por qué la llaman la senda de los elefantes. Hablamos de 80 bares arracimados en 200 metros de casco antiguo. ¿Qué puede salir mal?

Pues bien. Ha llegado el momento de que Ibiza y Logroño queden hermanadas para siempre con una propuesta que, además, encajaría perfectamente con ese palabro tan de moda en las pitiusas: desestacionalización. No hablo de una movida veraniega, si me apuran casi ni primaveral, me refiero a una iniciativa para alegrar la parte más cruda del invierno que estamos atravesando en estos momentos: fundemos una calle llena de bares de pinchos en Ibiza.

Salvo que hayan pisado la capital riojana, es difícil que le suenen gollerías como el Tío Agus, el Zorropito o el Cojonudo. Lo mismo da. En Ibiza sobran viandas excelentes, vengan del mar, la tierra o el gorrino, para inventarse nombres igual de sugerentes. ¿Verdad que le gustaría probar el Pagesito de sobrasada? ¿O la coca melosa de la abuela Catalina?

La calle debe ser céntrica y poco concurrida, así que propongo Miquel Caietà Soler. Está pegada a Vara de Rey y tiene un punto de partida óptimo para arrancar con una caña bien tirada, el Born. A partir de ahí, ¡a soñar! Tampoco hace falta volverse locos, con media docena de bares bastaría para arrancar. Podríamos llamarlos Can Caneo, La AvenTURa, Pacharán... Todos bien juntitos y animados en la nueva calle Frígola, en homenaje a su hermana mayor logroñesa. Y más auténtica que nombrarla Tomillo, que se hace un poco soso. No tengo duda de que pronto se convertiría en un epicentro fundamental para los ibicencos. Y puestos a pedir, que despachen vino de Rioja...

