Akelarre xurro a Alacant

Alacant i Perpinyà són, probablement, a sud i a nord, les dues baules més fluixes (i perifèriques, en tots els sentits) de la cadena lingüístico-cultural-nacional catalanovalenciana. Per això, els que voldrien esborrar la nostra llengua i la nostra cultura de la faç de la terra, o convertir-la en cosa absolutament irrellevant i perifèrica, hi concentren tots els seus esforços.

Durant l’etapa més crua del franquisme, quan el règim encara no estava temperat pels tecnòcrates i seguia malsons imperials, hom va intentar fer una regió del sudest d’Espanya, formada per Múrcia i Alacant. Juntament amb Albacete. Es tractava, al cap i a la fi, de separar Alacant de la resta de l’antic Regne de València, per unir-lo en una creació totalment artificial a Múrcia. L’objectiu era (i continua sent) desvalencianitzar Alacant. Que Alacant tengui, posem per cas, la mateixa relació amb València o amb Castelló que la que puga tenir amb Múrcia o Almeria. La història sobre l’esperpèntica regió del sudest ja és coneguda. Hitler va perdre la guerra. Es va formar l’ONU. El règim va córrer a esgrimir neutralitat durant la conflagració mundial, gastant-hi tota la hipocresia que fes falta. I les potències vencedores en gastaren a igual embosta a l’hora de reconèixer el ‘caudillo’ com un dels seus. En fi, l’ala dura del règim va haver d’oblidar determinats ‘somnis imperials’, i Alacant va romandre dins això que, aquí, en termes generals i abstractes, anomenam València. Supòs que encara en honor de l’antic regne.

En allò que mai no es va treure el peu de l’accelerador, emperò, va ser en la castellanització d’aquesta bella ciutat valenciana. Que Alacant fos València podia passar. Potser no es podia concebre d’altra manera. Però que Alacant, de manera normal i generalitzada, parlàs valencià ja eren figues d’un altre paner. Per aquí sí que no s’hi podia passar. No debades la llengua, a la nostra part del món, constitueix l’últim baluard de la identitat col·lectiva, de la identitat nacional. Per tant, els que volien una ciutat d’Alacant desvalencianitzada es varen prodigar a fer-hi entrar amb calçador (o amb cetmes, milícia, justícia i tota l’artilleria pesada) la llengua dels vesins castellans. Perquè, no ho oblidem (tenguem memòria històrica!), la castellanització d’Alacant no és volguda, ni espontània, ni ‘natural’, ni necessària, ni res de tot això: és imposada a sang i fetge, en el més pur estil imperialista. És barroera i cantelluda, antipàtica i rastrera, violenta i incivilitzada.

Des que l’impresentable, irresponsable, intolerable i inacceptable Mazón ocupa la Generalitat Valenciana (si ara hi hagués eleccions en seria automàticament expulsat, però s’aferra al càrrec com una pegellida còsmica), la pressió lingüístico-cultural sobre Alacant s’ha incrementat exponencialment. El passat mes d’octubre s’hi va celebrar la III Semana del Español (mira que no hi ha ciutats de l’àrea lingüística espanyola, per anar-la-hi a celebrar!). I la setmana passada la colla d’Hablamos Español hi varen organitzar un sarau per ‘informar’ els pares i les mares de xiquets alacantins que poden escollir el castellà per a l’educació dels fills. Nihil novum sub sole.

Que els d’Hablamos Español organitzin un acte per convèncer els pares que han de fer servir els fills com a escuts humans de la seua ideologia tronada no ens diu res de nou. No ens dona més informació que la que puguem rebre, per exemple, de saber que els de Manos Limpias o els de Vox s’han personat com a acusació popular en qualsevol causa contra el valencianisme i que el jutge els ho ha admès a tràmit. Constitueix el pa nostre de cada dia, i demostra les fermeses de la nostra suposada ‘democràcia consolidada’. (A les democràcies consolidades, ni les associacions no relacionades directament amb una causa determinada, ni molt manco els partits polítics, no poden presentar-se com a acusació popular).

Però, ai las!, sí que ens diu alguna cosa el fet que en aquest akelarre perpetrat a la noble i valenciana ciutat d’Alacant hi participàs un senyor a qui diuen Daniel McEroy Bravo, que ocupa un alt càrrec a la conselleria d’Educació, encapçalada per l’ínclit José Antonio Rovira, que, bingo!, encara tampoc no ha presentat la seua dimissió. Participant en aquest acte, el director general s’ha passat per l’arc de triomf, o pel folre dels testicles, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. I, per extensió, la Constitució espanyola. Perquè tot l’entorn de l’akelarre esmentat està per la castellanització d’Alacant, mentre que l’Estatut diu que el valencià hi és llengua oficial i que s’hi ha d’usar amb tota normalitat. I diuen que són ‘constitucionalistes’! Com deim d’Oriola a Rivesaltes i de Mequinensa a l’Alguer, passant per Santanyí o la Seu d’Urgell, s’agafa abans un mentider que un coix.

