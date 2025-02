Música pop per fugir de l’actualitat

Cada vegada que sent a algú dir que els anomenats Z som la generació de vidre, pens que no puc estar més en desacord. I no perquè cregui que l’esforç i la disciplina són mainstream entre les noves generacions; en quin moment vam associar aquests valors al blanc i negre? Si alguna cosa ens caracteritza no és la queixa activa: no confiam en el gregarisme de la militància ni en les institucions i no hem reprès el 15M que van fer els nostres germans o cosins grossos. De fet, amb la prepotència que ens caracteritza, és complicat que res que vengui de l’abans ens pugui parèixer interessant. Però amb el 15M, recordant com va acabar allò, tal vegada vam fer bé de no reprendre res.

No estam organitzats per reclamar absolutament res al carrer i tampoc tenim gaire pressa per apropar-nos a l’assemblearisme. Això sí que sona vell! Per tant, de ‘quejicas’ res de res. A les xarxes socials hi ha mems i acudits que fan befa de la nostra manca d’ambició. No creim en res, tot i que alguns diuen que la negació dels grans relats també és un gran relat. El que ens caracteritza és l’entrega total i absoluta a la frivolitat i tal vegada per això el pop torna a estar de moda (afortunadament). Allò de ser ‘emos’ va estar prou bé a tercer d’ESO, però toca girar full. Després de moviments polítics —de diferents espais de l’espectre ideològic— que en els darrers anys prometien, amb una base juvenil molt entregada, capgirar l’statu quo, la decepció (i posterior desconnexió) ha estat evident.

A l’escena musical en català actual sovint se li retreu que no és mica combativa. Ja no existeix Obrint Pas i el jovent canta sobre menjar gelat, enamorar-se al supermercat i somriure. Donar-li l’esquena d’aquesta manera tan brutal a la política no és, també, una protesta? O tal vegada un mecanisme de defensa inconscient. O un parèntesi que estam emprant per agafar forces. Continuarem gaudint d’aquesta nova era pop, fins que se’ns tornin a inflar els nassos. Alerta.

