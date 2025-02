Llevar la basura a Mallorca, la única opción factible

Al vertedero de Ca na Putxa (el único de Ibiza y Formentera) le queda una vida útil de sólo tres años, pero todavía no hay ninguna alternativa prevista para cuando venza ese plazo, debido a una mezcla de falta de previsión, dejadez e incapacidad de los cuatro últimos gobiernos del Consell de Ibiza: tres del PP y uno del PSOE-Unidas Podemos. El conseller progresista Albert Prats ya advirtió en 2007 de que había que empezar a pensar en qué hacer cuando el vertedero llegara al límite de su capacidad, pero han pasado 18 años desde entonces y no se ha avanzado en nada. Ahora, acuciados por la premura, la situación es crítica y la única opción viable en tan corto plazo es trasladar la basura de Ibiza y Formentera a la incineradora de Mallorca o a otra de la Península, una solución cara y no exenta de riesgos. Las otras dos alternativas, construir en Ibiza una incineradora o habilitar otro vertedero, requerirían también una importante inversión y un largo tiempo de gestión que no tenemos, por no hablar de las complicaciones medioambientales y urbanísticas que entraña hallar en Ibiza, una isla pequeña y con mucha población dispersa, una ubicación adecuada para una instalación tan molesta y contaminante.

Así las cosas y ya a contrarreloj, el Consell de Ibiza plantea trasladar la basura a la incineradora de Son Reus, en Mallorca, y pagar por ese servicio. Pero aunque el conseller ibicenco de Gestión Ambiental, José Ignacio Andrés, aseguró en el pleno de la institución que el acuerdo con el Consell de Mallorca estaba cerrado, su homólogo mallorquín, Pedro Bestard, de Vox, descartó tajantemente esa posibilidad. Es decir, que el acuerdo que estaban negociando los presidentes ibicenco y mallorquín —Vicent Marí y Llorenç Galmés, ambos del PP— topa con la negativa de Vox, partido con el que gobierna el PP en Mallorca. Galmés todavía no se ha pronunciado al respecto públicamente, pero Marí está convencido de que el acuerdo saldrá adelante y ha pedido hacer una prueba piloto para probar la viabilidad de esta solución. El propio vicepresidente del Govern, el ibicenco Antoni Costa (también del PP), se ha manifestado en la línea de Vicent Marí: ha expresado su confianza en que ambas instituciones lleguen a un acuerdo de forma urgente, porque el problema de Ibiza con la basura es «gravísimo», en sus propias palabras.

La posición de Galmés es muy complicada, pues acceder a la petición de Ibiza supone abrir una grave crisis con su socio de gobierno, que se ha manifestado radicalmente en contra de importar e incinerar la basura de las Pitiusas.

Ibiza y Formentera generan más de 140.000 toneladas de residuos al año, lo que supone un promedio de unas 390 toneladas al día. Depender de una complicada y costosa logística de transporte y de instalaciones situadas fuera de nuestra isla para tratar toda esta basura no es una solución óptima, porque introduce muchos elementos de riesgo, ya que dependeremos de circunstancias y recursos ajenos, de modo que cualquier contratiempo en cualquiera de ellos puede originar un grave problema aquí. Pero hoy por hoy es la solución más factible y menos comprometida para los responsables políticos.

La incineradora de Son Reus se construyó en Mallorca con dinero del Govern, es decir, que tanto ibicencos como formenterenses contribuyeron a pagar esa infraestructura. Hasta 2015 esa planta trató basura procedente de países europeos (hasta que los hoteleros presionaron para que no se hiciera, por la mala imagen que daba), y está infrautilizada, por lo que genera un déficit que podría paliarse en parte con el dinero que pagara Ibiza, tal y como arguye Vicent Marí. Es más, no sería de recibo que Ibiza tuviera que mandar su basura a una planta de la Península cuando en la misma comunidad autónoma hay una infrautilizada y que pierde dinero, financiada con dinero del Govern balear. En términos de eficiencia, tampoco sería lógico gastar un dineral en otra incineradora para Ibiza, que además tardaría un mínimo de diez años en ser una realidad y podría tener un enorme coste medioambiental.

Los dos consells y el Govern están gobernados por el PP, lo que debería facilitar el acuerdo, pero al estar en minoría en el gobierno de Mallorca y depender de Vox el asunto se complica notablemente. Ahora, habrá que esperar a que los dos presidentes sean capaces de cerrar la única alternativa posible hoy por hoy para el tratamiento de la basura de Ibiza y Formentera. Pensar en otra opción más apropiada, teniendo en cuenta los conflictos políticos, territoriales y vecinales que surgirían para buscar un emplazamiento y la crónica incapacidad de gestión de las instituciones insulares es, hoy por hoy, una utopía.