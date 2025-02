Santa Eulària i la paradoxa de l’aigua dessalada

A Eivissa, la gestió de l’aigua és un dels principals desafiaments que enfronta la nostra illa. Un problema que es veu agreujat pel canvi climàtic, que genera patrons climàtics més extrems, i la pressió turística, que incrementa significativament la demanda d’aigua durant els mesos de major afluència. A més, la sobreexplotació dels aqüífers, la salinització de les reserves subterrànies, falta de control sobre els pous, la proliferació de pous il·legals i la insuficiència d’infraestructures modernes per al tractament i distribució de l’aigua han aprofundit la crisi hídrica. En poc més de mig segle d’explotació turística i creixement demogràfic, l’illa d’Eivissa ha esgotat i salinitzat els aqüífers naturals, ha abocat en la mar quantitats ingents d’aigua mal depurada i ha deixat la població resident i visitants en una situació límit quant al subministrament d’aigua potable. Aquestes circumstàncies subratllen la necessitat urgent d’implementar estratègies sostenibles per a garantir l’accés a l’aigua i protegir aquest recurs vital.

No obstant això, les decisions adoptades fins ara evidencien una preocupant falta de coherència i estratègia sostenible. El cas de Santa Eulària des Riu és un clar exemple d’aquestes contradiccions. Al novembre, només el 37% de l’aigua utilitzada en el municipi provenia de dessaladores, mentre que la resta s’extreia d’aqüífers ja sobreexplotats. Ara, en un gir encara més incoherent, s’ha iniciat la injecció d’aigua dessalada en els mateixos aqüífers que estan sobreexplotats a causa de l’abús de pous. Això no només és un despropòsit des del punt de vista de la gestió hídrica, sinó també des de l’econòmic i energètic, ja que la dessalació comporta un cost molt elevat.

La paradoxa és encara més evident si es considera que els aqüífers de l’illa estan al 36% de la seva capacitat, un nivell crític que posa en risc la sostenibilitat hídrica d’Eivissa. En aquest context, la prioritat hauria de ser un model de gestió basat en l’ús eficient dels recursos disponibles, en lloc d’insistir en mesures costoses i poc sostenibles com la dessalació massiva o la recàrrega artificial d’aqüífers sense un pla integral.

La prova pilot que s’està duent a terme a Santa Eulària planteja seriosos dubtes sobre la seva efectivitat real. Amb una aportació contínua de 80 m³/h i un volum total previst de 100.000 m³ en dos mesos, no és clar que aquesta mesura sigui una solució viable a llarg termini. Mentrestant, milers de metres cúbics d’aigua extreta de pous continuen sortint per les aixetes del municipi, la qual cosa suggereix que, en lloc de recarregar aqüífers artificialment, la solució més assenyada seria reduir l’extracció indiscriminada i garantir el subministrament d’aigua dessalada a través d’una infraestructura adequada.

Des de fa anys se sap que la sobreexplotació dels aqüífers és insostenible i, no obstant això, les solucions estructurals segueixen sense implementar-se. És hora d’abandonar les mesures improvisades i apostar per un pla integral de gestió de l’aigua a Eivissa que contempli la modernització d’infraestructures, el control rigorós de les extraccions i abocaments, i un ús racional dels recursos disponibles. No hi ha més temps per a proves, improvisacions ni per a prolongar gestions insostenibles de l’aigua, com la de Santa Eulària des Riu.

