La salinidad de las aguas residuales y la coordinación entre administraciones

Como ya he indicado en otros artículos, en la gestión del agua en las Pitiusas se están incumpliendo principios de la Directiva Marco del Agua: el de Demarcación, según el cual la gestión tiene que estar basada en cuencas hidrográficas y no en fronteras administrativas (de manera que cada isla ha de ser una demarcación, como en Canarias); el de Recuperación de costes, que se traduce en que el que usa y contamina, paga (aunque no más, y en Eivissa estamos pagando más de lo que cuesta y los servicios tampoco son los mejores), y el de Colaboración y Coordinación entre todas las administraciones públicas (central, autonómica, insular y local) con responsabilidades en la gestión del agua, y aquí la falta de coordinación y colaboración entre ellas alcanza limites incomprensibles. El resultado de estos incumplimientos hace que la gestión del agua en Eivissa diste mucho de ser sostenible. Por desgracia, son numerosos los casos en que inversiones millonarias realizadas por el Estado apenas se han utilizado o han tardado tantos años que han supuesto costes adicionales muy importantes.

Centrándonos en la obligación legal de coordinación y colaboración, vemos lo que está pasando con la mayor inversión hidráulica de la historia en Eivissa, la nueva depuradora de Sa Coma. El Gobierno central ha pagado más de 40 millones de euros, la obra ha tardado en ejecutarse ocho años (más del doble del plazo previsto), y ahora que el Ministerio ha entregado la obra al Govern balear resulta que está gran infraestructura no puede funcionar correctamente por un problema de salinidad de las aguas residuales que llegan a la planta. Aunque se abastece a la población con agua desalada resulta que luego las aguas residuales tienen elevados contenidos en sal por la intrusión del agua de mar en la red de alcantarillado. ¿Desde cuándo se sabe esto y quién lo sabe? Se sabe desde hace muchos años y mucha gente conoce esta circunstancia, sobre todo quienes trabajan en la empresa concesionaria y responsable del servicio de alcantarillado desde hace 30 años.

En febrero del año pasado, la empresa constructora de la planta, al ponerla en marcha, ya puso de manifiesto este problema y cómo podría perjudicar a la nueva maquinaria instalada y, en consecuencia, la dificultad de ponerla completamente en servicio. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Eivissa, como administración responsable del saneamiento, anunció hace unos meses a bombo y platillo que iba a solicitar al Govern una ayuda de 3 millones de euros, de los fondos Impuesto de Turismo Sostenible, para solucionar el problema, impermeabilizando los colectores de residuales para evitar que el caudal de aguas residuales siga salinizándose.

Hace unos días el concejal responsable anuncia por todos los medios que ya se ha descubierto dónde se produce la intrusión marina en los colectores que provoca la salinidad de las residuales en el alcantarillado: en el puerto y en Talamanca.

Los ingenieros del Ministerio que han proyectado y dirigido la construcción de la depuradora estarán pensando que este hallazgo se ha hecho tarde y mal. La salinidad no se puede depurar y las actuaciones para evitarla se tendrían que haber previsto mucho antes. En 2012, hace 12 años, se elaboró un proyecto denominado ‘Adecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de Ibiza’, cuyo objetivo era la mejora de la capacidad de la red de colectores, evitando sedimentaciones y malos olores, así como la intrusión marina, que estaba afectando gravemente al funcionamiento de la antigua depuradora de Vila. Las dos zonas que ya se citaban en ese proyecto eran precisamente el Puerto y Talamanca. En ese plan se contemplaban las reparaciones necesarias, con un presupuesto base de licitación de ejecución del proyecto de 8,6 millones; el contrato de ejecución se formalizó en julio de 2016 y el plazo de ejecución era de 14 meses, es decir, que el proyecto debía estar terminado en el año 2018 para que, una vez terminado, la futura depuradora de Sa Coma pudiese entrar en funcionamiento sin ningún problema.

Insisto: todo se ha hecho tarde y mal. La colaboración y la coordinación entre las administraciones públicas no sólo la ordena la Directiva Marco del Agua, es que resulta absolutamente necesaria si se quieren optimizar los recursos para que la gestión del ciclo del agua sea realmente sostenible. Si desde Eivissa, a nivel insular, se asumiesen responsabilidades en la gestión del ciclo del agua, esta colaboración y coordinación sería mucho más sencilla y nos podríamos ahorrar millones de euros.n

