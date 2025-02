No estan fácil

De los proyectos que suelen necesitar el consenso de una parte esencial de la sociedad traducido en acuerdos entre fuerzas políticas con representación en el Consell (sin Córdoba, en cualquier caso) de eso no vamos a hablar. La simple administración de lo que tenemos ya marca las relaciones (amables y cordiales en la superficie) difíciles y complicadas en cualquiera de los plenos. Lo decía con «cariño» Pilar Martínez en su crónica de situación sobre aquel jueves, el primero desde la moción de censura. Donde la «arenilla» del ex president se mezcló con la labor de oposición «pura y dura» de formaciones que están a la espera del rédito electoral de una situación anómala, la de un gobierno en minoría con mayoría de los votos emitidos un 28 M. Qué caros resultan los divorcios sin pasar por el tribunal de La Rota para la anulación del matrimonio. Alguien (no miro a nadie) se puso de perfil en este desbarajuste y tenemos lo que tenemos…se llama «el abrazo del oso» (liberador en un principio, pero que termina asfixiándote). No me extraña que, tras un pleno tenso pero clarificador en las intenciones de los unos, los otros y el que queda, los unos se fueran a desestresarse a un local: «unas cervecitas por favor». Los otros (una parte, a comer en otro, llegué al café) con la moral alta de quien le saca los colores al gobierno. Gajes de un oficio al que se llega con ilusión (incluso creen que lo van a cambiar todo) hasta que se dan cuenta de que los problemas, incluso los heredados, se convierten en propios a las primeras de cambio. Las preguntas insidiosas, incluso capciosas en ocasiones, se convierten en norma del pleno. Me imagino a Oscar Portas pensando entre silencios cómplices aquello de «qué he hecho yo para merecer esto». President, esta cuestión no tiene respuesta, ni literal, ni virtual. Tengo que decirle que ni siquiera la IA es capaz de responderla, por muy china que sea. Esta semana, tocan chiringuitos (sin cautelares y con amenazas de sanción), la residencia de los mayores (sabiendo que con los ancianos y las pensiones no se juega, muy que le pese a Puigdemont), el rebote del personal tiene que preocuparle. Los robos a menores (que incrementan considerablemente la sensación de inseguridad entre el público) necesitan una respuesta inmediata, porque al final el que está más cerca termina comiéndose el marrón. Miro de soslayo a otro presidente vía moción de censura y va camino de eternizarse…cómo es aquello de «las barbas de tu vecino…».