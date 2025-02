Trump: órdenes ejecutivas que son bulos

La mentira, como el alcohol, es adictiva. Cuando se entra en una espiral de falsedades, es muy difícil recuperar la serenidad. Donald Trump ha surfeado sobre todo tipo de bulos diseminados en las redes digitales hasta llegar dos veces a la Casa Blanca. En la primera, su palanca principal fue que Obama no había nacido en Estados Unidos y que Hillary Clinton había filtrado papeles clasificados a través del correo electrónico. En la segunda elección, lo ha hecho a lomos de que había ganado los anteriores comicios.

El drama es que Trump se ha creído sus propias mentiras. Y en sus primeros quince días ha dedicado una orden ejecutiva presidencial prácticamente a cada bulo que ayudó a difundir como candidato. Y lo curioso es que, de esta manera, ha convertido las mismas órdenes ejecutivas en simples bulos y confía que la misma credulidad que le impulsó en la campaña le sirva para mantener la popularidad como presidente. Por ejemplo, ha dictado una orden ejecutiva para detener a todos los estudiantes extranjeros que participaron en las manifestaciones contra la campaña de Israel en Gaza. Cualquier gestor público sabe que esa es una orden imposible de cumplir. Pero eso a Trump le importa poco, porque en sus redes digitales ya lo ha dado por hecho y sus votantes no irán a comprobarlo, como no fueron a buscar la partida de nacimiento de Obama. El colmo del presidente adicto a los bulos es su denuncia de que el accidente aéreo que causó 67 muertos en Washington es culpa de los controladores antes de que se haya iniciado la investigación. Solo le faltó decir que eran votantes demócratas.

Trump va camino de ser simplemente un presidente fake que convierte las órdenes ejecutivas en bulos. Lo que ocurre es que no tiene el mismo efecto darle la razón a los votantes desde la oposición que desde el Despacho Oval, porque si los problemas no se les arreglan dejarán de alimentarse de bulos y no se conformarán. El experimento no va a ninguna parten.

