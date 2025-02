El asedio publicitario

El pasado jueves, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobó modificar la ordenanza que regula la publicidad exterior en el municipio, fijando nuevas sanciones de hasta 30.000 euros. El objetivo principal de dicha iniciativa consiste en reducir la contaminación visual provocada por carteles y pósteres en las fachadas de los edificios, que en su inmensa mayoría anuncian fiestas de discotecas y beach clubs. El concejal de Turismo, Rubén Sousa, incluso llegó a decir que «Ibiza es Patrimonio de la Humanidad y, por tanto, sus calles no pueden ser un parque temático».

La tipología de «parque temático» a la que aludía el edil es obvia por la abundancia de carteles que convierten muros, puertas de comercios y otras superficies visibles desde las calles en soportes para anunciar discotecas. Sin embargo, la medida, por buenas intenciones que persiga, será inútil si después no se formulan denuncias ni se aplican las correspondientes sanciones, evitando que se siga empapelando la ciudad con idéntica impunidad que hasta ahora. Por cierto, ocurre lo mismo en los demás municipios.

Hace ya más de un lustro, el Consell Insular d’Ibiza, ya presidido por Vicent Marí, anunció que se retirarían las vallas publicitarias de las carreteras, tanto por una cuestión estética como de seguridad. En 2021 se anunció que más de un centenar de ellas habían sido derribadas. La realidad, sin embargo, es que basta un paseo por las principales arterias de la isla para seguir experimentando la sensación no ya de que lo más importante que ocurre en Ibiza son las discotecas, sino lo único. Las vallas, aunque ahora ligeramente más espaciadas, siguen con platillos volantes, gogós, imágenes sexualizadas y toda clase de iconos discotequeros, como si tal cosa.

Llegados a este punto, donde la sensación es que los soportes que supuestamente se iban a eliminar siguen junto a los arcenes, conviene recordar que la asociación que aglutina a sus anunciantes, Ocio de Ibiza, se comprometió a retirar todas las campañas de las vallas consideradas ilegales por el Consell. Cabe subrayar que todas las situadas en el entorno de las carreteras o ubicadas en suelo rústico son irregulares.

El colectivo anunció esta decisión a través de un comunicado de prensa que recogieron los medios pitiusos en febrero de 2020. En esta misma nota se indicaba que dicho acuerdo se había adoptado por unanimidad y que reflejaba su «compromiso de colaborar con la Administración para mejorar la imagen y la marca de Ibiza». De alguna, forma, las propias discotecas reconocían los efectos perniciosos de su presencia perpetua en el paisaje ibicenco, tanto desde un punto de vista estético como conceptual.

La realidad, por el contrario, es que dicha asociación ha incumplido sistemáticamente la palabra empeñada. No sólo no han retirado las campañas viejas de las vallas que siguen en pie, sino que, además, han ido sustituyéndolas por los nuevos productos de ocio y fiesta que han ido lanzando temporada tras temporada, hasta el extremo de que incluso se anuncian discotecas que aún no existen.

Al final, la saturación publicitaria ha empeorado, ya que, ante la previsión de retirada de las vallas, las discotecas decidieron empapelar de arriba abajo, por dentro y por fuera y hasta en los jardines, el aeropuerto de es Codolar, siendo peor el remedio que la enfermedad.

En el discurso del pasado 8 de agosto, el presidente del Consell, Vicent Marí, criticó el monopolio de la publicidad de las discotecas en la terminal, llegando a afirmar que «explota un cliché que no se corresponde con lo que somos y lo que ofrecemos a nuestros visitantes», y volvió a abogar por un turismo «respetuoso con el entorno, con la gente y con nuestra historia y patrimonio».

Ocio de Ibiza reaccionó a la tremenda y contradiciendo su supuesto compromiso con la imagen de la isla. Incluso respondió que el presidente del Consell había «errado el tiro» y que sus palabras eran «un ataque gratuito al sector». La realidad, en consecuencia, es que por mucho que se trabaje desde los despachos de la política para tratar de embellecer la isla y evitar esta invasión visual permanente del producto fiestero, el sector parece no tener una intención real de retirar sus anuncios. Más bien se diría que apuestan por todo lo contrario; es decir, proseguir con esta competencia absurda entre establecimientos para ver quién tiene más vallas en las carreteras, en las entradas de las ciudades y en el aeropuerto, y más carteles pegados en los comercios ibicencos.

Tal vez esta polémica explique por qué en la pasada edición de Fitur el sector del ocio brilló por su ausencia en los actos promocionales sobre la isla que se realizaron en el marco de la feria. Con ordenanzas y buenas intenciones no vale. Si se quiere limpiar el paisaje ibicenco de la publicidad que lo afea, las instituciones tendrán que ser mucho más contundentes y expeditivas que hasta ahora.

