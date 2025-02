Model d’illa, present i futur

Al Consell Insular d’Eivissa, els seus dirigents del Partit Popular han començat l’any 2025 igual que varen acabar l’any anterior. Deixant que passin els dies i sense cap novetat sobre les necessitats que tendrem en els pròxims mesos. Sense ningú al volant que es preocupi ni pels problemes que tenim i ni pels problemes que sabem que vendran en els pròxims mesos quan arranqui la temporada turística.

Una mostra clara d’aquest “Dia de la marmota” permanent en el que viu el Consell Insular del Sr. Vicent Marí és com han enfocat la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur), fent les mateixes presentacions de sempre, oferint exactament el mateix dels últims anys, sense cap ambició d’intentar evolucionar en la promoció que necessita la nostra illa i sempre preocupar-se mica pels reptes del turisme en els pròxims anys. Han hagut de ser els mateixos empresaris del sector, alguns molt poc sospitosos d’idees progressistes, els que han alertat de l’enorme preocupació davant la falta d’iniciativa d’aquest Consell Insular del Partit Popular, afirmant inclús que la nostra illa va pel camí del “col·lapse” per culpa d’aquesta inacció i falta de resultats en els problemes de saturació o el lloguer turístic il·legal.

Aquesta paràlisi del Consell Insular, governat per un PP conservador i inoperant, ens preocupa molt, perquè és a la vista de tothom que la nostra illa està agafant un rumb molt perillós. Sabem que la voluntat del Sr. Vicent Marí, expressada clarament quan era alcalde de Santa Eulària des Riu, era la de fer desaparèixer el Consell Insular. Efectivament, ho està aconseguint, perquè en tots aquestos anys s’ha limitat a reduir-lo a la màxima expressió, dedicant-se únicament a asfaltar quatre carreteres, bàsicament les del seu municipi, i a repartir contractes i subvencions, per cert, de la manera més poc transparent possible, fet que li ha provocat, no només les reiterades estirades d’orelles de la Sindicatura de Comptes, sinó diverses investigacions judicials que continuen en curs.

Sense el lideratge del Consell Insular, sense un model per a Eivissa, la nostra illa acabarà perdent dos legislatures, un total de vuit anys, durant els quals s’haurien d’haver abordat qüestions que són absolutament transcendentals. Cada dia que passa és un dia més que perdem, un dia més en què s’agreugen els problemes. Cada dia que passa són més les persones condemnades a viure en caravanes o en campaments de barraques perquè no troben un habitatge a preu raonable, o les que decideixen anar-se’n a un altre lloc, a la península o a l’estranger, perquè aquí és impossible construir un projecte de vida. Per què no fa res el Consell Insular davant d’aquest drama creixent? La seua inacció, la seua falta d’iniciativa, la seua despreocupació davant la situació de centenars de persones que habiten en campaments o que, amb tota la tristor, es veuen obligades a anar-se’n a pesar que han nascut aquí o que hi han viscut durant anys, és imperdonable.

Quin model d’habitatge volem? Apostam per l’habitatge públic, o apostam per aquest model privat que només beneficia a promotors, especuladors, rics inversors de fora de l’illa i a les poques persones que s’ho podem permetre? Per què no implantam a Eivissa la regulació de preus del lloguer, com estan fent amb èxit altres comunitats i municipis del país, que és un instrument que tendria un efecte immediat a la nostra illa?

El mateix passa en moltes altres qüestions, com per exemple, el model de mobilitat. Volem el model del PP de les autovies, basat en el cotxe privat, en ficar més vehicles a les platges, als pobles i a la ciutat, o apostam d’una vegada per totes per un model basat en el transport públic i que fomenti l’ús de modes alternatius com és la bicicleta? Per exemple, el que està diguent el Consell Insular, de només restringir l’entrada a caravanes i cotxes de lloguer, és absolutament insuficient i una estafa a les expectatives que havia generat l’aprovació de la Llei de regulació d’entrada de vehicles.

Com també ho és la gestió del territori i dels espais naturals, o la no gestió, per dir-ho més clarament, legalitzant construccions aixecades sense llicència i turistificant tot el camp amb l’aprovació d’un PTI que permetrà 1.300 noves cases turístiques a tota l’illa.

Després de sis anys de govern del Sr. Vicent Marí al Consell Insular, res se sap del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT), que ha de regular tot el sector, especificant quines activitats, a quines zones i quantes places es permeten. Perquè aquesta tàctica de no fer res, per part del PP, té un objectiu clar, que no és altre que el de deixar fer i que Eivissa continuï per rumb que cada dia ens aproxima més al col·lapse.

Des del PSOE no volem una Eivissa que expulsa a la seua gent. No volem una Eivissa saturada de cotxes, amb un turisme irrespectuós i sense recursos naturals. Volem una altra Eivissa, volem una Eivissa per viure, per construir un futur que no exclogui a la gent pels preus de l’habitatge, per la falta d’aigua o per les molèsties d’un turisme de remors, abusos i excessos que s’estén com una taca d’oli que contamina cada volta més barris i zones de la nostra illa.

A través d’aquestes línies, vull convidar a totes les persones preocupades per la deriva que està agafant la nostra illa a fer-nos arribar les seues propostes i a participar en el debat i la reflexió per definir d’aquest model de present i futur que necessita a Eivissa.

És hora de fer canvis reals, substancials, i necessitam fer-ho totes i tots junts de la mà, amb la participació dels joves, dels majors, dels treballadors i de les treballadores, de les empreses, de les entitats socials, culturals i esportives, de totes les persones, des de tots els pobles i barris dels cinc municipis. En favor d’una illa acollidora i que progressi des del respecte a la seua gent i als seus valors, i no que funcioni únicament des de la comercialització de tot allò que es pot vendre. Hem de definir el model d’illa que volem, per defensar-la, protegir-la i estimar-la, perquè Eivissa és la nostra illa, és la nostra terra.

Elena López Bonet és portaveu del PSOE al Consell Insular d’Eivissa

