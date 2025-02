Lucha más dura contra el alquiler turístico ilegal

El Consell de Ibiza ha presentado a los principales sindicatos y patronales un borrador de ‘Propuesta de Pacto para la sostenibilidad social, ambiental, turística y económica de Ibiza’ con el fin de abordar el problema de la falta de vivienda asequible y el imparable fenómeno del chabolismo, que cada temporada aumenta de forma alarmante en la isla. Aún no se conocen en profundidad los detalles ni las medidas que se proponen en ese documento, porque el Consell no lo ha hecho público al ser todavía un borrador, pero sí algunos aspectos que permiten albergar cierto optimismo: parece que algo se está moviendo frente a este asunto tan grave y tan difícil de solucionar.

Este documento es el resultado de la ronda de contactos que la institución tuvo en verano con otras administraciones, asociaciones y entidades para elaborar una suerte de diagnóstico de la situación, y ahora se lo está presentando para que hagan aportaciones. Sin duda es positivo que la máxima institución de la isla busque esa implicación de todos los ámbitos de la sociedad ante un problema que está rompiendo las costuras económicas y sociales y que, si no se actúa de manera contundente y efectiva, seguirá agravándose aún más.

Uno de los objetivos del Consell es acabar con la pasividad de los propietarios de viviendas cuyos inquilinos las realquilan a turistas de forma ilegal, para que no se inhiban de lo que ocurre en sus inmuebles, responsabilizándoles también de esta actividad, que les expondrá a sanciones de hasta 40.000 euros (frente a los 4.000 actuales que pueden rebajarse a la mitad por pronto pago), ya que se considerará «muy grave» que no tomen medidas para evitarla. Es un cambio importante que puede marcar un antes y un después en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, ya que los dueños de los inmuebles estarán obligados a colaborar con los inspectores.

Al propio tiempo, la eficacia del Plan de Alquiler Seguro del Govern balear, si llega a cuajar, puede ser clave para evitar que los propietarios opten por mantener sus viviendas cerradas para no tener problemas de este tipo, de impagos o de otros abusos por parte de los inquilinos. Con estas actuaciones desde varios frentes, la combinación simultánea de distintas medidas, mayor actividad inspectora y más eficacia sancionadora, cabe esperar que aumente la disponibilidad de viviendas de alquiler para todo el año. Si los propietarios tienen que responder económicamente con elevadas sanciones del negocio ilegal que se hace con su vivienda y no pueden mirar hacia otro lado; si se ofrecen a los dueños de inmuebles vías para alquilar todo el año con la seguridad de que el Govern les garantiza el cobro y el buen mantenimiento de la vivienda, las condiciones para favorecer el alquiler serán mucho más propicias. También resulta muy positivo que el Consell busque la implicación de las empresas en el problema de la vivienda que puedan sufrir sus trabajadores.

Sin embargo, es probable que estas medidas no basten para lograr una reducción del precio de los alquileres, de modo que haya que recurrir también a fórmulas para reducir la demanda de arrendamiento, porque si no cae la demanda de vivienda difícilmente podrá producirse una bajada de precios. Tanto el Govern como el Consell lo saben perfectamente.

Plan contra el intrusismo

Otra cuestión importante que marcará una diferencia este año será el Plan de choque contra el intrusismo del Consell, dotado con 4,2 millones para los próximos tres años procedentes del impuesto turístico, y que se pondrá en marcha este verano con la colaboración de los ayuntamientos de la isla.

Todas estas medidas -y a la espera de más detalles que vaya dando el Consell más adelante- suponen un punto de inflexión de cara a la próxima temporada en la lucha contra el alquiler turístico ilegal y para aumentar, por poco que sea, el parque de vivienda en alquiler para todo el año y para trabajadores de temporada a precios más asequibles. No obstante, estamos ante una tarea ingente, que requiere un esfuerzo continuado, la coordinación e implicación de todas las administraciones involucradas, una implacable labor inspectora y sancionadora, con medios suficientes, y no bajar la guardia. No será fácil ni rápido, pero al menos se empezará a poner coto a la especulación salvaje que ha distorsionado por completo el mercado de la vivienda en Ibiza hasta extremos de todo punto insostenibles.