«Apocalipsis» en Santa Eulària y Formentera

Debo de ser una inconsciente porque, además de patearme media Vila cada noche tan tranquila, me siento segura en Santa Eulària y, si me asusta algún ‘robo’ en mis raras excursiones a Formentera, es en los precios. «Apuñalamientos, machetazos, mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales» fue el «escenario apocalíptico» de la Villa del Río ‘revelado’ por Vox en el pleno, «del que culpó sin tapujos a los inmigrantes, sin dar un solo dato al respecto ni citar un solo caso real en el municipio», apuntaba certero mi compañero Guillermo Sáez, mientras que yo, leyéndolo, me preguntaba qué se habrían fumado Paula Salsoso y compañía, porque parecía que nos estaba describiendo poco menos que Mogadiscio. Y vale que la situación de Ibiza se va asemejando cada vez más a la del Tercer Mundo y EEUU, con sus infraviviendas, ‘homeless’ y asentamientos miseria, pero aún no hemos llegado a sus niveles de violencia y, desde luego, si alguien nos expulsa de casa no son los migrantes pobres, sino los acaudalados especuladores.

En cuanto a la Pitiusa del sur, la prensa de la cloaca que jalea pogromos lleva días hablando de los «menas» que «siembran el terror», expanden «el pánico» y «ponen en jaque» a Formentera. Vamos, el Bronx de los ochenta. La hipérbole viene porque un menor tutelado, que además ya no está en la isla, robó 75 euros a un crío, una acción delictiva de un individuo que les ha dado la excusa para vomitar su odio sobre absolutamente todos los chavales que después de endeudarse y jugarse la vida en una patera, y quién sabe lo que habrán pasado antes, están solos y sin familia en un país extranjero. Niños también, y además desamparados.

No sé cómo andarán de autoestima los ultras para que tengan que sacar pecho de pisotear al otro y cifren su orgullo, en vez de en su valía y sus logros, en el «yo soy español». Por mi parte, debo vivir en una realidad paralela a la suya porque, en vez de miedo a los migrantes, siento gratitud. Gratitud hacia Rachid, pescador en mi pueblo cuando ya apenas quedaban y que nos trae a veces pulpo, al paleta que me arregló la pared, a los fontaneros que cortaron la fuga, a la cajera del súper, a la chica que nos ayudó a cuidar a mi madre en sus últimos años de vida, al conductor de bus de este verano, a los que nos limpian el barrio, a la médica que vino de fuera... Gracias por estar, vecinos.

