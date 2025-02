El significado del verbo ‘faltar’

En una semana se cumplen dos años del día en el que aprendí el verdadero significado de ‘faltar’, un verbo que siempre me había gustado por su sutileza comparado con sinónimos como ‘morir’ o incluso ‘fallecer’. El 9 de febrero de hace dos años me desperté sin saber por qué a las tres de la madrugada y encontré en el móvil un mensaje de mi hermano pequeño que decía: «Llámame cuando puedas». La conversación fue muy corta pero el eco de su alcance todavía me viene grande. «Ha faltado papá», dijo. «Voy» contesté. Y desde entonces me falta mi padre.

Algunos días me falta todo entero, con su humor irónico; sus ideas políticas en las antípodas de las mías que exageraba aún más para hacerme rabiar; su porte elegante a pesar de los años y la barriguita de buen comedor; su educación para con todos y su bondad. Porque mi padre fue un hombre bueno, sin matices.

Algunos días me falta a trocitos: la arruguita en la comisura de los labios de su sonrisa traviesa, los inquietantes puntitos negros en sus ojos verdes, el silbidito con el que anunciaba su llegada a casa; su voz llamando «chatorreta» a hijas, sobrinas, nietas o a Tereseta, la matriarca de la familia que todavía anda cabreada con él por haberla dejado sola después de casi 55 años casados. Su voz me falta mucho.

Mientras trataba de asumir que Antoñito ya no estaba donde debería estar («señor Antonio para ti», me contestaba cuando le llamaba así), recuerdo que por un momento me arrepentí de mi ateísmo y deseé poder creer en otra vida donde discutir una vez más sobre cualquier cosa con él, nuestro pasatiempo preferido. También consideré ponerme en modo odiosa cuando dentro de unos años sienta que me toca irme, para que mi hija deje de quererme y no le duela mi desaparición.

Cuando mi padre faltó, descubrí que llevaba en su cartera una copia plastificada de un carnet de periodista que nos hizo Diario de Ibiza hace mil años. Él estaba orgulloso de mí y yo le debía estas líneas desde mucho antes de que se fuera dejando un tremendo vacío que no puedo, ni quiero, llenar.

