Flashes de enero

No nos hemos acostumbrado a sumar un dígito al nuevo año y enero se va. Es como si en estos tiempos acelerados duraran menos las hojas del calendario. Podemos echarle la culpa a Kronos, dios griego del tiempo que devora a sus hijos y hoy sigue en las mismas, zampándose los años como si fueran meses, los meses como si fueran semanas y las semanas como si fueran días. En un decir amén enero se ha ido, tal vez porque diciembre alarga la Navidad hasta la Epifanía y hasta después de Reyes no encarrilamos el año nuevo. En cualquier caso, enero es un mes tramposo. Nos engaña con el interludio invernal de ses mimves, esa inversión climática que nos deja en las aguas del puerto impúdicas bajamares que son puro espejismo, un dèjá vu que dura poco, pero que da un respiro que por supuesto agradecemos.

En las aguas extasiadas y transparentes de los muelles hemos vuelto a ver durante unos días, como cuando éramos niños, aquellos erizos, cangrejos y lapas que, ahora, con más edad y sentido común, ya no cogemos. Recuerdo que abríamos los erizos con una navaja para comernos crudas sus exquisitas yemas rojas. Luego, ya mayores, descubrimos que los preparaba como nadie Juanito del Bahía, según me dijo, con una receta que le pasó un cliente palermitano: ‘Gli spaghetti con i ricci’, las huevas mezcladas en una cazuela con aceite, sal, pimienta y zumo de limón, añadiendo al final los espaguetis escurridos con una picada fina de perejil. En aquellos tiempos también nos gustaban las lapas crudas, otro milagro que Juanito preparaba a la marinera, sofritas con aceite de oliva virgen, cebollitas tiernas, tomate, perejil y ajos, rehogadas en una cazuela con un pellizco de sal gorda, vino seco, nuez moscada, pimienta y una gloriosa hoja de laurel. Son los flashes que de aquellos otros eneros nos deja la memoria del paladar. Lo que no ha cambiado, por cierto, es la simpática fiesta de Sant Antoni dels ases, herencia de las ‘Consualias’ romanas que buscaban la protección divina para las bestias. Todavía hoy acudimos a s’Alamera, animales irracionales y racionales, para que, a todos por igual, el cura nos hisopee. Pero lo determinante es lo que al principio decía, la imparable danza de los días, volver a empezar.