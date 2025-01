Escribiendo en el aire

Hablando con un conspicuo socialista, y dando por hecho que Sánchez, mientras conserve el poder, tendrá el apoyo de su partido, sale el tema de qué piensa de veras la militancia. Juntando mi pasada experiencia y mi instinto actual de observador me atrevo a distinguir 5 franjas: 1) sanchistas fervorosos, 2) sanchistas light, 3) consentidores del sanchismo, 4) antisanchistas light y 5) antisanchistas furibundos. Mi interlocutor me pregunta sobre la franja 3. Su composición será variada, respondo, habrá quienes lo ven como mal menor en la vigente circunstancia, algunos privilegiarán sus decisiones en materia social a errores en otras, y habrá quien sea más bien anti-antisanchista. Me pide luego opinión sobre la anchura hoy de cada franja dentro del PSOE. Tú lo sabrás mejor, le digo, pero ¿quizás 25, 25, 20, 15, 15? Lo que dices parece uno de tus billetes, me suelta, y le tomo la idea.

