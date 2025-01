Una mirada a la «crisi migratòria» des de Figueretes

Aquests dies ha caigut a les nostres mans una moció on aquest partit d’ultradreta present a les nostres institucions fa un desplegament del seu ideari racista, xenòfob i manipulador, afirmant que vesins i vesines estam rebent una «invasión inmigratoria» que posa en risc el nostre futur, convivència i prosperitat.

Sense entrar gaire en arguments i dades utilitaristes que desmenteixen això (podríem citar, per exemple, les estadístiques anuals de l’INE, que confirmen que més del 70% dels delictes els han comès espanyols i, en el cas dels estrangers delinqüents, són, en la seva majoria, d’origen europeu) sí que m’agradaria aportar la meva experiència com a persona treballadora, «de a pie» que diuen ells, que ha nascut i viscut a ses Figueretes, barri «multicultural» per antonomàsia de l’illa d’Eivissa. Un barri on moltes dones ens sentim més segures que, per exemple, en certs entorns d’oci turistificats, on l’abús i les agressions sexuals no només estan normalitzades, sinó que serveixen com a reclam habitual pel turisme. Un barri, com molts altres a l’estat espanyol, on el principal problema no rau en els llinatges i procedència de vesins i vesines, sinó en la constant minva de la nostra capacitat material i la precarització sistemàtica de les nostres vides. L’especulació amb l’habitatge, les vulneracions en matèria de drets laborals, el progressiu deteriorament de serveis públics i, en el cas d’aquests vesins i vesines vinguts de fora, tota una altra capa de dificultats afegides, que tenen a veure amb l’assenyalament per parts de grupuscles i partits racistes, les vulneracions associades al treball submergit, o la irregularitat administrativa que posa famílies senceres en una situació de risc.

En la seva infame moció, aquest partit d’ultradreta menciona les dramàtiques xifres de morts a la mar Mediterrània, però no van més enllà en l’anàlisi, perquè fer-ho suposaria reconèixer que és precisament l’actual llei d’estrangeria i les necropolítiques europees implantades a la frontera sud europea -en connivència amb les autoritats dels països d’origen- les que estan provocant aquesta sagnia de morts. Unes polítiques frontereres de les quals en són responsables els governs europeus (també les autoproclamades esquerres), que han estat desenvolupades amb sous públics i que són actualitzades i modernitzades constantment. Polítiques que, lluny d’aconseguir el seu objectiu d’aturar la migració, només la dificulta, agreujant les condicions que pateixen durant el seu trànsit aquelles persones que, malgrat els riscos, seguiran venint, perquè l’alternativa, en molts casos, no existeix.

I sí, tenen raó en una cosa aquests senyors. Efectivament, nosaltres -i ara parlo com a persona treballadora- volem barris segurs. Segurs de violència habitacional, segurs d’especulació, segurs de la deixadesa institucional i d’assenyalaments racistes als nostros vesins i vesines. Però no vinguin a atiar el populisme aquells que voten a favor de suprimir les ajudes al transport públic o a favor del desnonament de persones vulnerables. També fora bo, i aquí parlo com a feminista, que un partit que nega la violència de gènere no utilitzés les dones per fer polítiques antimigratòries. Perquè no, al gruix de dones no ens assassina ni ens viola un migrant magrebí pels carrers, ni un refugiat, ni un vesí equatorià ni peruà. I fins ara no hi ha cap dada que pugui demostrar el contrari. Així que, si tant els preocupa la integritat sexual de les dones, els convido a revisar urgentment sa seua postura respecte a la violència de gènere o el seu sospitós rebuig envers qualsevol mena d’educació sexual integral. I sobretot, agafin la seva moció plena de fal·làcies i odi, i facin memòria: crec que han oblidat que es nostros güelos també agafaren, fa anys, un llaüt per creuar la Mediterrània en cerca d’una vida més digna.

