Soc dels que pensa que les xifres deshumanitzen perquè no ens permeten entendre la dimensió de les tragèdies. Dir la quantitat de migrants que han mort al Mediterrani, a un atemptat terrorista o a la dana de València, Castella-la Manxa i Andalusia no és el mateix que explicar les històries de les víctimes, dels seus familiars, amics o parelles. No he llegit reportatges o mirat segons quines imatges del que va passar a València, com tampoc acostum a fer-ho amb les intrahistòries dels atemptats jihadistes recents a Europa que han publicat molts mitjans de comunicació i editorials. Massa patiment saber que tal víctima no pensava anar, en principi, al lloc dels fets, o que havia acabat la carrera feia dos dies, o que la darrera vegada que va veure als seus pares va ser una conversa molt breu, per les presses del dia a dia. Tot i això, soc un gran defensor de què contar tot això és necessari. Tornam al principi: les xifres deshumanitzen i sovint ens paralitzen. No ens deixen entendre realment la magnitud del que ha colpejat a la societat i, sobretot, a les víctimes i el seu entorn. Aquesta setmana he fet una excepció i he començat a llegir ‘Crònica judicial’, d’Emmanuel Carrère, sobre el judici pels atemptats jihadistes a París el novembre de l’any 2015. Està escrit amb tot el respecte a les víctimes i a la societat francesa, cosa que fa menys dolorosa la seua lectura. Tot i això... En qualsevol cas, és imprescindible pel recull que fa d’històries d’individus que, d’una manera o altra, van patir aquells fets. Es parla en molts casos de les conseqüències emocionals, sentimentals o laborals que viuen aquestes persones, que van anar declarant en el judici. Amb l’arribada de pasteres a Eivissa i Formentera passa una cosa semblant. Qualsevol testimoni que ens puguin donar els treballadors de Salvament Marítim, o de qualsevol altre dels òrgans públics que intervenen en aquests casos, segur que pot ser molt més valuós que la fredor de les xifres totes soles.

Suscríbete para seguir leyendo