La información no es poder

Sé que el título de este artículo invita a pensar que el periodismo se ha rendido. Nada de eso. Aunque el bocazas de Elon Musk lanzara ante miles de trumpistas victoriosos aquello de: “¡ahora, los medios sois vosotros!”, nuestro oficio sigue vivo. Pero es una precisión muy interesante la que me hizo un psicólogo: “no es verdad que la información sea poder - dijo-, lo que da poder es el conocimiento”. Y creo que tiene razón. Sobre todo, si atendemos a la perversa doctrina que impulsan los gigantes del nuevo feudalismo tecnológico que acompañan a Trump. Porque según la biblia de Musk, Bezos, Zuckerberg y compañía, la información es un material que debería circular sin fronteras ni normas. Da igual que sea material delicado o inflamable. Lo que pasa es que ese modelo incluye –e iguala- desde un terremoto en Tayikistán hasta los bulos de los antivacunas; no hace distingos entre la última hora de la guerra en Ucrania y las patrañas ofensivas contra los inmigrantes; permite compartir la foto de un gato, pero también decir impunemente que los homosexuales son enfermos mentales; o todas las mujeres unas putas. ¡Libertad de expresión! Pesan igual los versos de un poema que los insultos racistas a Vinicius o a Balde. Y, claro, atiborrarse de todo eso a la vez no da poder, sino indigestión mental.

Si encima le añadimos el dirigismo de los algoritmos, ya tenemos la tormenta perfecta. Así que, abrir autopistas de cuarenta carriles por donde circula todo mezclado, incluidos insultos y mentiras, no es ningún tributo a la libertad de expresión sino una estrategia para fomentar la confusión y el enfrentamiento. Por eso creo que el psicólogo acierta al distinguir entre información y conocimiento. Aunque para hacerlo se necesitan dos cosas: pensamiento crítico y filtros éticos. Ejercer lo primero es una responsabilidad individual; aplicar lo segundo es tarea nuestra. Yo estudié para eso, hace más de cuarenta años que ejerzo. Y nos podemos equivocar, claro, pero si un multimillonario que hace el saludo nazi cree que estorbamos, igual es que no estamos tan mal.

