«Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir». La mítica frase del rey emérito se usa con sorna cada vez que metemos la pata. Podría repetir estas palabras para disculparme porque ayer di por muertas a dos personas que no lo estaban. Pero puede que otro día me vuelva a equivocar. Sólo podré poner la mano en el fuego por lo que hayan visto mis ojos. En los medios de comunicación nos basamos en fuentes institucionales y testigos presenciales a la hora de escribir muchos sucesos. Si nos desplazamos a posteriori al lugar podremos escribir una crónica de los hechos, pero siempre basada en lo que nos han contado previamente. Un error de comunicación entre el 112 y los bomberos hizo ayer que durante dos horas un accidente con cinco heridos fuese un siniestro mortal. En la web de Es Diari tratamos de ofrecer las informaciones a los lectores lo antes posible. Son noticias que evolucionan a lo largo del día, que se nutren de distintas fuentes hasta convertirse en un relato completo y veraz. Al parecer la aplicación del 112 dio por muertas a dos personas el lunes a la tarde, información que recogieron los bomberos, cuya labor va mucho más allá de informar, ellos salvan vidas, de hecho excarcelaron a una de las víctimas. A la mañana siguiente ni el 061 en Ibiza ni Can Misses ni la Guardia Civil -hablé con todos-sabían nada de estos dos muertos. Así que rectificamos la información y contamos qué había pasado. El periodismo es una de las profesiones peor valoradas y pagadas. Nos llaman mentirosos, manipuladores y cada vez estamos más desacreditados. La madre de una niña del cole de mi hijo me soltó un día que yo trabajaba en el diario de las mentiras, así sin más justificación. Y sin embargo cuando veo las horas que dedican mis compañeros a elaborar sus informaciones no puedo más que pensar en lo equivocada que está una sociedad que maltrata un oficio tan noble. Mi padre es un gran pastelero. Doy fe de ello. Pero seguro que alguna vez quemó alguna bandeja de dulces y nadie se enteró, pero a él le sirvió para aprender y seguir mejorando. Así me tomo lo sucedido.

