Gratuïtat a tots els serveis públics?

Des d’una posició de ferm defensor dels serveis públics, de la seua universalització i de l’estat del benestar, avui he de discrepar de la gratuïtat de certs serveis públics. I ho faré per diversos motius. Per denunciar l’ús interessat que es fa en moltes ocasions des de posicions polítiques partidistes de la gratuïtat de determinats serveis públics, perquè els pressupostos públics han d’estar ben gestionats i per valorar i prestigiar els serveis públics.

De tant en tant es proposa la gratuïtat dels museus. Ni parlar-ne! El valor del seu continent, de la feina que hi ha al darrere quant a conservació i gestió, fan necessari que el públic hagi de pagar una entrada, ni que sigui parcial sobre el cost real de l’accés, o bé escalonada segons edat i situació laboral i econòmica. Per valorar els museus i la feina que fan i que s’hi ha, per valorar el patrimoni i la cultura, l’entrada a un museu ha de tenir preu. I no totes les rendes ni totes les situacions han de pagar el mateix. Podem discutir si algun dia pot ser de portes obertes, però excepcionalment.

Un altre cas, la gratuïtat universal dels autobusos públics a Eivissa que va posar en funcionament el Consell d’Eivissa fa uns anys. És molt lloable voler incrementar el número d’usuaris del transport públic a l’illa i contribuir a una mobilitat més sostenible. Però aquestes intencions no han de passar per fer que tots els trajectes siguin gratuïts, i menys per a tothom. El cost del transport, que les empreses concessionàries volen cobrar segons estipulen els seus contractes administratius, l’assumeix íntegrament el Consell, és a dir, tots els ciutadans eivissencs. I són 7 milions d’euros. Tant fa pel cas que els aporti el Consell o els governs balear o espanyol. Fer pagar un preu subvencionat (posem per cas, el 50% o el 75% de la tarifa oficial, com és el cas en el descompte dels residents en vols i vaixells) faria que hi hagués un cert retorn monetari de la despesa i faria que els usuaris valorin el cost del servei.

Però és que a més, hi ha hagut tensions en la gestió de les targetes de transports al Consell d’Eivissa, on certs usuaris han exigit de males maneres als funcionaris que els atenien la seua targeta de transports, perquè “el bus és gratuït”, sense entendre que l’administració no sempre funciona al ritme ni voluntat de tothom.

El darrer cas local és el de l’aparcament de l’Hospital de Can Misses. Un nefast concurs administratiu del Govern de les Illes Balears 2011-2015 va permetre que el cost per estacionar-hi superàs els dos euros per hora, per a tots els usuaris. Davant les lògiques protestes, el Govern 2015-2019, va decidir d’oferir aparcar-hi… gratis! Resultat: un munt de conductors i conductores espavilats que hi deixaven els seus vehicles sense ser usuaris de l’hospital col·lapsaren les places d’aparcament. Ara almenys hi ha un cert control però encara hi aparquen persones que van a llocs propers i hi deixen els vehicles per a la seua comoditat, i desesperació dels visitants de l’hospital. Què seria el més lògic? Una tarifa no més cara que la zona blava per a estades curtes, i un abonament per a estades més llargues (tot un matí o nit per anar a acompanyar un ingressat, o per fer-hi un tractament llarg, un ingrés hospitalari, etc.) que es podria adquirir a l’hospital acreditant la situació i pagant a la sortida, per exemple.

Un darrer tema, per provocar debat. Totes les rendes han de pagar el mateix per un servei públic? Les persones en situació activa laboral han de pagar el mateix, ingressin el que ingressin? Una empresa privada té llibertat d’acció, una de pública, pens que hauria de tenir en compte certes diferències econòmiques.

Tots aquells serveis pels quals s’ha de pagar un preu d’accés, han de seguir tenint un preu, ni que sigui simbòlic, o parcial. Per diversos motius. Per posar en valorar aquell servei, per a què no se’n faci un mal ús perquè és gratis i per poder recuperar part de la inversió pública realitzada. Aquest consens és el que hi ha en els medicaments subvencionats on, a més, s’hi aplica el principi de proporcionalitat, atès que no hi ha el mateix preu per a tots els casos, distingint entre els més sensibles econòmicament (jubilats, pensionistes, infants, etc.) de les rendes més acomodades o amb menys dificultats.

