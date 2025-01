Extrema dreta, dreta, impostos, estat del benestar

Assistim amb preocupació al triomf de l’extrema dreta. Donald Trump acaba de jurar com a 47è president dels EUA i Giorgia Meloni a Itàlia, i Javier Milei a Argentina, ja fa un temps que governen. A Alemanya, França, Portugal o Espanya tenim partits d’extrema dreta (Vox i Alvise en el nostre cas) que creixen i que, a més, empenten cap a l’extremisme a la dreta tradicional. Un PP que al nostre país té figures de clar perfil “trumpista” com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A la ideologia ultradretana li convé la crispació política perquè la fa créixer, com més tensió hi hagi, més vots obtenen. I per crear-la no tenen cap inconvenient a emprar la mentida i la manipulació. Aquestes forces polítiques tenen idees clau que cal rebatre fent molta pedagogia, perquè la ignorància de molta gent treballadora sobre temes bàsics contribueix al vot d’aquestes opcions polítiques. I és per això que mai hem de deixar d’explicar com funciona la nostra societat del benestar, i perquè és tan important mantenir-la i, naturalment, millorar-la.

La primera qüestió que vull analitzar, amb una mica d’història, és la defensa que fan de la llibertat de no pagar impostos, o almenys de pagar el mínim possible. Fins a la Revolució Francesa els privilegiats no pagaven impostos, únicament ho feien els no privilegiats i, per descomptat, només tenien drets els primers. No hi havia sanitat pública, educació pública o protecció per a la gent gran. La sanitat, l’educació o una vellesa amb protecció eren privilegis d’uns pocs. La Revolució Francesa va aconseguir que tots paguessin impostos, també els privilegiats. I iniciat aquest camí, i després de molta lluita social al llarg de molts d’anys, es va anar aconseguint que la sanitat, l’educació o les pensions fossin un dret de tots i que estiguessin pagats amb els impostos de tothom. Unes reivindicacions que per exemple apareixen al primer programa del PSOE l’any 1879.

Així, i sobretot després de la II Guerra Mundial, es va aconseguir que al món occidental els impostos fossin progressius, i per això paga més qui més té i paguen menys les persones que menys tenen. Parlam de la justícia redistributiva que vol assegurar una vida justa a tots i a totes. I això té com a conseqüència igualtat d’oportunitats i llibertat real, perquè només si tenim una vida justa tenim llibertat d’elecció. Pagar impostos li permet a l’estat obtenir ingressos i complir amb la seva obligació d’atendre a la ciutadania. Aquest sistema és bàsicament el que tenim a la majoria de països europeus, Canadà o Austràlia. I és el sistema que a Espanya, sobretot a partir de l’arribada de la democràcia, ens ha permès crear les infraestructures necessàries, tenir serveis públics dedicats al benestar de les persones i una societat amb baixos nivells de delinqüència i violència. Un sistema que genera una àmplia classe mitjana.

L’actual extrema dreta és enemiga dels impostos, i si es fixen els seus líders són rics o amb vocació de ser-ho. Diuen que els tributs són un robatori, una càrrega i que no serveixen. I el problema és que la dreta tradicional els hi segueix aquest joc i sempre parla de baixar-los i ho fan sobretot als rics, com està fent ara el Govern del PP de les Illes Balears. I què passa quan hi ha pocs impostos i es baixen sobretot els dels rics? Passa que els rics cada vegada són més rics, la classe mitjana no creix o disminueix, i els pobres són cada vegada més pobres. I això fa augmentar la delinqüència. Si no hi ha una fiscalitat adequada l’estat no pot fer front a les despeses en infraestructures, sanitat, educació o jubilacions i prestacions socials, i la població treballadora queda a expenses de tenir una malaltia greu i arruïnar-se, de no poder pagar els estudis als fills o acabar vivint al carrer quan són vells. Només els hi queda la beneficència. I això ja passa a la majoria de països d’Amèrica on no disposen d’un estat del benestar com el nostre. Un estat del benestar que l’extrema dreta i la dreta més trumpista rebutgen.

Als Estats Units les despeses en sanitat són caríssimes i milions de persones no tenen cap cobertura sanitària, i els que tenen la sort de tenir-la, no estan coberts per a moltes malalties. Volem això? Per altra banda, les famílies han d’estalviar per als estudis dels seus fills, i com no basta, els mateixos estudiants han de demanar préstecs als bancs que tarden molts d’anys en poder-los tornar. Volem també això? I si parlam de delinqüència, aquests països, que no tenen un estat del benestar basat en la justícia redistributiva dels impostos, són més violents al tenir molta més gent marginada del sistema, i els rics han de recloure’s en barris o zones residencials amb murs i seguretat privada com passa a la majoria de països americans.

I sí, el que dic és molt evident, però si miram com estan guanyant eleccions o pujant electoralment els partits d’extrema dreta, cada vegada més aliats a la dreta, sembla necessari explicar el que per a molts de nosaltres és evident.

Àlex Pitaluga Ivorra és diputat del PSIB-PSOE per Eivissa al Parlament de les Illes Balears

