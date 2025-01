El desarrollo sostenible se ha convertido en un concepto al que estamos acostumbrados y que hemos normalizado. Esto, sin duda, es un logro que debemos resaltar, pero, atendiendo al contexto y la situación actual, las medidas adoptadas han resultado insuficientes, ineficaces o, incluso, ambas.

Durante décadas, nos han preparado para idealizar el desarrollo sostenible como un camino hacia un equilibrio vital donde encajan: crecimiento o progreso económico, justicia social y protección ambiental. Sin embargo, pese a que este concepto ha sido implementado desde hace tiempo, vemos cómo la adopción de las medidas, instrumentos y acciones que se han lanzado e implementado ha sido lenta y, en muchos casos, insuficiente e ineficaz.

En la actualidad, la comunidad científica ha indicado que nos enfrentamos a una situación alarmante: los límites planetarios han sido superados (seis de los nueve identificados), y ante ello considero que la oportunidad para implementar un desarrollo sostenible parece haberse cerrado. Entonces, ¿qué podemos hacer?, desde la ciencia y la academia, buscar mecanismos que en la práctica sean eficaces, y es ahí donde considero que el decrecimiento sostenible emerge como una necesidad urgente, más que como una elección. A modo de ejemplo, la reciente investigación liderada por la Universitat de Barcelona, ‘Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries’, ha puesto de relevancia que esa vinculación entre crecimiento económico y progreso o bienestar humano al que nos habían encomendado, quizá deba ser reevaluada, y apuntan a que debería cambiar la prioridad hacía la salud planetaria y la humana.

El decrecimiento sostenible debemos contemplarlo no como una medida que nos haga retroceder al pasado ni para abandonar los avances que hemos alcanzado, sino para reconfigurar y adaptar el actual modelo socioeconómico. Este modelo basado en un crecimiento ilimitado prioriza el consumo y la acumulación de riqueza sobre el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico. Esto ha resultado incompatible con la idea de sostenibilidad. Los recursos naturales son limitados y, en este modelo, han sido tratados como si no tuvieran límites, explotándolos además bajo intereses antropocéntricos. El actual contexto en el que hemos visto cómo hay diversas situaciones que exacerban la situación global, cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdad extrema y crisis sociales son concebidas como consecuencias de esta visión del progreso a la que nos han acostumbrado y hemos normalizado. A la vista de la situación actual, es evidente que no podemos seguir creciendo de manera indefinida en un planeta con recursos limitados, mientras estamos inmersos en una crisis planetaria sin precedentes.

A la pregunta antes planteada, ¿qué debemos hacer?, podemos apuntar a: reducir conscientemente nuestra huella ecológica, cambiar los patrones de consumo y producción, e incluso adoptar formas de vida más simples. Todo ello nos llevará a ese cambio y son ejemplos de decrecimiento sostenible que, además, puede generar mayor riqueza personal, tanto en el bienestar como en significado. Es importante porque nos ayuda a transformar un modelo en el que pasamos de priorizar la calidad de vida en torno a bienes materiales o riqueza económica hacía otros bienes con mucho mayor significado que nos permitirá restablecer esa relación armónica con la naturaleza.

Como vemos apostar por el decrecimiento sostenible requiere un cambio radical en nuestro sistema socioeconómico además de nuestro día a día. No basta con pequeños ajustes o prácticas de maquillaje bajo la etiqueta de “sostenibilidad”, cuestión que incluso en determinados casos puede identificarse como greenwashing. Necesitamos una transformación profunda hacia economías colaborativas que promuevan e incidan en el consumo local, así como el uso regenerativo de los recursos, incluso otras de carácter social como una nueva relación con el trabajo, donde la productividad no sea el único objetivo. Esto es especialmente importante en territorios insulares, como las islas, que cuentan con mayor limitación de recursos y que precisan de un mayor esfuerzo para garantizar un equilibrio ecológico que permita seguir en la senda del bienestar al que estamos acostumbrados.

El decrecimiento sostenible no será una opción fácil ni cómoda, pero es una necesidad real y urgente, especialmente en territorios de mayor vulnerabilidad ante la crisis climática, como en las Pitiusas, donde vemos cómo resulta cada vez más complicado vivir como lo hacíamos antes. El tiempo para implementar un desarrollo sostenible, tal como lo habíamos idealizado, ya ha pasado. Ahora debemos aceptar la realidad: decrecer es la única forma viable que se observa para garantizar un futuro para las generaciones venideras. Este cambio requiere el impulso y apoyo de la sociedad civil, la voluntad política, un compromiso social de todos los sectores y una transformación social y cultural profunda.

Esteban Morelle-Hungría es profesor e investigador en la Universitat Jaume I y representante de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental en el Comité Español de la IUCN

