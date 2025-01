No se trata del título de una película a modo del ‘47’, el autobús de Torre Baró en las afueras de Barcelona (núcleo urbano periférico). Es el diputado del grupo mixto que resultó elegido bajo los auspicios de Sa Unió en Formentera (coalición que forman PP y Compromís de Formentera) y que en pura lógica política debería seguir los mandatos de la isla en primer término, pero en consonancia con el Partido Popular de Baleares, que es el mayoritario en el Parlament balear. El escribidor y los aquí leyentes conocen de primera mano lo sucedido en nuestra isla antes y después de la moción de censura, por ahorrarnos las explicaciones. Viene a cuento por la nota del señor Córdoba (conseller no adscrito) sobre la “ilegalidad” (irregularidad en la normativa a mí entender) en que está incurriendo el Consell al no exigir, como manda el pliego de condiciones del concurso, el desmontaje entre el 15 de enero y el 15 de febrero de los chiringuitos de playa. Me decían los que saben de medio ambiente (cobran por sus conocimientos y profesionalidad) que esa operación es más agresiva en la actualidad porque las estructuras construidas hacen muy complejo el proceso. Yo no voy a dudar de quien conoce mejor que muchos la problemática. Con esta recomendación y a tenor de los informes técnicos sería lógico que el órgano administrativo del gobierno Prohens hubiera aceptado la petición del Consell de Formentera de una medida cautelar sobre la normativa que evitara el desmontaje. Pues no, la dirección general de Costas y Litoral del Govern balear ha ordenado de forma coercitiva (sanciones) a desmontar de inmediato los chiringuitos, que entre unas cosas y otras podrían retardar su apertura hasta comienzos de abril (la semana santa empieza el 14). Y aquí entra la aritmética parlamentaria de la señora Prohens y el diputado número 26 que no es otro que el señor Córdoba (recordemos votado bajo las siglas de Sa Unió o lo que es lo mismo PP y Compromís). ¿Por qué un gobierno del PP se opone a una petición del PP (aunque sea de los díscolos de Formentera)? La lógica política me dice que ese número 26 tiene mucho que ver y si no lean el comunicado del señor Córdoba sobre la “ilegalidad” de la situación anómala de los chiringuitos a día de hoy. El empate técnico entre Prohens y la izquierda (25 a 25) le otorga a Córdoba una preeminencia que hoy se la está cobrando. Recuerden entre el 2013 y 2023 nunca se desmontaron, pero ayer no es igual que hoy. Tenemos el 26.

